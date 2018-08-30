【貿易開戰】施羅德：貿易戰波及新興市場，但走資未算嚴重

《環富通基金頻道３０日專訊》施羅德北亞地區多元化資產產品主管於學宇發表道，中美貿

易磨擦的陰霾持續籠罩市場，市場情緒受到動搖，觸發今年以來新興市場資產價格加劇波動。究

竟投資者應該如何判斷中美貿易形勢？

從客觀數據可見，環球經濟的基本面仍然穩健，反映投資者或許是過於悲觀。環球經濟增長

前景仍然相當健康，預期２０１８年及２０１９年全球的國內生產總值（ＧＤＰ）分別會超過

３％。儘管如此，中美為首的貿易磨擦仍然佔據著各大報章的頭條。



＊密切關注美國中期選舉＊



政治形勢往往變化多端，投資者難有定論。不過根據中國與美國首輪已公布的加徵關稅名單

，貿易磨擦對新興市場基本面的影響暫時不如外界想像中嚴重。以出口目的地計算，佔中國出口

最大的比例是亞洲，高達４８％；相較之下，中國出口至美國，佔總體約為１９％左右。而在首

輪貿易關稅中受影響的中國貨品，則只是佔中國總體出口約為２％左右。

至於第二輪、總值達２０００億美元的受影響中國貨品名單，至今仍處於咨詢程序，很可能

會在９月底、１０月初才有機會落實。有趣的是，這個日子十分貼近美國１１月的中期國會選舉

。外界難免聯想是次關稅跟選舉有何關連？背後的角力又是如何？大家應該密切關注美國中期選

舉的選情。



＊新興市場基金呈幾何式增長＊



政治及貿易噪音持續干擾市場，令資產價格波動俱增，新興市場亦難免受到波及。今次新興

市場面對的走資幅度，並不如過往曾經出現的貿易緊張或地緣局勢緊張般嚴重，而且最近資金流

更開始有逐漸回穩的跡象。

在過去十多年，即使經歷幾多風風雨雨，資金流入新興市場的大方向一直未有改變，不論是

新興市場股票或債券基金的規模，均呈幾何式增長。數據顯示，目前流入零售新興市場債券及股

票基金的金額，已累積至５０００億美元左右。



＊美元長期走勢將會回軟＊



對於新興市場來說，美元的走勢向來是重要一環。我們預料短期內美元仍然會持續走強，原

因是環球投資者向來視美元為較為穩定的資產。在貿易緊張局勢下，資金於是紛紛流入美元。此

外，目前美國的經濟情況優勝於全球其他國家，令美國聯儲局有條件持續加息，並擴大與其他中

央銀行的貨幣政策分歧，也造成了美元走強的局面。

若以中長線視之，有好幾個結構性因素相信會一直困擾著美元的前景，這包括了美國的貿易

赤字。事實上，持續的貿赤也是如今美國高調地跟其他國家出現貿易磨擦的原因。美國也有財政

赤字，「雙赤」問題一時間難以解決，將會成為美元長期走勢的不利因素。反過來說，弱美元會

利好亞洲貨幣及資產價格走勢。相對而言，中長期我們持續看好亞洲資產。（ｈｏ）

