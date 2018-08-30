【填出個未來】一舉填出半個九龍，黃元山：規模大方可遏囤地

《經濟通通訊社記者黃佩珊３０日報道》團結香港基金日前發表研究報告，提出「強化東大

嶼都會計劃」，將政府在《香港２０３０＋》提出興建的中部水域人工島面積，由１０００公頃

擴大一倍至２２００公頃，面積相當於半個九龍。報告一出如大石投進本已不太平靜的湖中，各

界議論紛紛，房屋問題是否可以就此解決？團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山始終

認為，「麵粉」的預期供應大增，才可以逼使手持「麵包」的人「割價求售」。



＊政府一直只得「麵包碎」＊



坊間經常將土地比喻作「麵粉」，房屋比喻作「麵包」。黃元山就指出，做麵包要有個過程

，當發現麵包不夠時，本應積極地栽種小麥，才可解決麵包問題，「可是當時政府只是找一些『

麵包碎』，即在本不是規劃作建屋用途的土地起樓。」

基金會的研究報告指，「強化東大嶼都會計劃」可興建２５至４０萬個新住宅單位，其中

七成建成公營房屋、三成為私樓，估計可以容納７０至１１０萬人口。





＊大規模填海，地產商難再囤積居奇＊





黃元山認為，基金會的方案還有一個很吸引的地方，就是可以推動地產商盡快釋出單位，「

因為沒有麵粉（土地），他們才會囤地，而透過填海就可以告訴他們，我們很快就會有麵粉。」

他斷言，要有一個大規模的、恆常的種小麥過程，才可令麵包供應穩定，「我們一直需要

的是一個土地儲備。沒有儲備，做麵粉是需要很長時間，需要麵包時就會來不及。」他認為，填

海此一選項既可以做到具規模和易規劃，亦不牽涉賠償、拆遷、回收、安置等在土地改革時要面

對的必然事項。



＊新市鎮闕如，何處覓３００個橫洲＊



以往香港不乏移山填海而來的新市鎮，那時更是每１０年就會有３個新市鎮「誕生」，如沙

田、大埔、將軍澳、東涌。黃元山憶述，過去十幾年以來再沒有新市鎮落成過，「上一個已是東

涌，下一個可能是洪水橋，但（面積）比較小，而且討論廿年都未開始動手做，（政府預計）完

成可能要到２０３８年。」

一段時間沒有移山填海來興建新市鎮，自然是沒有新的土地。黃元山指，若要再興建新市

鎮，「未來３０年應該要興建多少個沙田才夠？假設只造３個，都已經是涉及９０００公頃，橫

洲才３０公頃，即是要３００個橫洲，香港到哪裡找３００個橫洲呢？」這幾千公頃的土地從何

而來，他認為這個問題不可忽視。



＊黃元山 ：尚欠了９０００公頃地＊



說起填海，黃元山很喜歡將香港與新加坡作比較。他說，香港是山多平地少，只有四分之一

的土地可用；而新加坡就因平地較多，有四分之三土地可用，而照道理應是山多平地少的地方需

要填更多的海，但事實是香港填海而來的地只是佔總體土地的６％，相反新加坡有２０％，甚至

已規劃在未來會再填４０００至５０００公頃的土地，「這就解釋到他們為何有更好的（土地）

規劃，可以住得鬆一點、住大一點。」

黃元山強調，２２００公頃是一個合適、具規模效應的造地方案，觀乎新加坡，其人均居住

面積比香港大１０％，「要住到像新加坡那麼大的人均居住面積，就要多３５００公頃的土地。

」他說，是次花費大量人力物力進行研究，並發表報告，最終目的就是想向市民表達出一個訊息

：「我們不是只欠一百幾十（公頃），而是欠了９０００公頃，所以必須要有更加合理的藍圖。

」

