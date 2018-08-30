【填出個未來】或達萬億「天價」？黃元山深信錢最重要用得其所

《經濟通通訊社記者黃佩珊３０日報道》「土地」從來都不是免費，「錢」亦不可能垂手可

得。團結香港基金提出的「強化東大嶼都會計劃」，比起政府的方案大一倍，面積達到２２００

公頃。引來議員質疑，面積大增，造價自不然拾級而上，或達萬億「天價」，立法會必然不會通

過撥款。惟對團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山而言，錢最重要是用在對的地方。



＊填海造地成本與於新界收地相若＊



黃元山笑指：「不需要造地，就一定不用錢！」他認為，應要著眼於是否有這樣的需要、是

否具價值。他解釋，若以呎價計算，就會發現填海的造價與於新界收地相若，「收地每平方呎約

１２００元，加上農作品的賠償，就要加大約２０％，都１５００元左右（一平方呎）；但換作

填海造地，只計工程是５００元至９００元一平方呎，加上管理、設計，大約只是１３００元一

平方呎，比起收地更便宜。」話雖如此，上述金額仍未包括填料、顧問費、交通基建配套等，有

關項目總造價仍在研究中。

除了成本問題，黃元山還覺得，執意在新界開發新市鎮，必定要面對交通飽和的困局。「西

鐵已經飽和，馬料水那邊反對填海，其中一個原因就是南北線也是已飽和了。」他籲大家想像一

下，「在新界西北也好、東北也好」，興建一個２２００公頃的新市鎮，就必須興建多一條鐵路

和公路，穿過郊野公園、一座座山匯合至市中心。」



＊三路出海料可紓「大西北」擠塞，撐值得投資＊



故此，基金會提出的方案，亦已考慮交通問題，提出人工島可經三條主要道路連接其他地區

，其中一條連接堅尼地城，一條連接青嶼幹線，另一條連接梅窩，再通往屯門及港珠澳大橋（見

圖．藍色線）。同時，計劃亦建議興建三條分別連接堅尼地城、美孚及屯門南的鐵路（見圖．橙

色線）。「（我們）預計可減輕西鐵的負載量１０至１５％，正好紓緩「大西北」的交通擠塞問

題。」黃元山確信方案是值得投資。

用甚麼方式填海，一直廣受爭議。對於社會的環保意識日漸增強，團結香港基金提出以非浚

挖方式填海，好處是不需挖走海床的淤泥，以防具生態價值的海洋生物受影響。惟非浚挖式填海

一直未有成功例子，證明以此方法填出來的土地可用作居住，甚至早前以此法填出的港珠澳大橋

人工島，更驚現飄移。



＊從未排除過其他方案，避談工程會否「走樣」＊



聞言黃元山即澄清，非浚挖式填海也有細分不同方法，他們建議使用深層水泥拌合法（ＤＣ

Ｍ），將水泥注入污泥坑的軟泥內，形成水泥柱，增強污泥的硬度；而人工島只是把大直徑的鋼

圓筒壓下海床，穿越淤泥層，其後以惰性建築廢料或砂料回填圓筒，做法並不相同，強調機場三

跑和東涌東填海現在也是使用這種方法。

填海往往被批「遠水不能救近火」，黃元山說，基金會從來沒有排除過其他方案，一直都強

調政府應多管齊下造地，包括發展棕地、「一地多用」等，但長遠都是要達到接近有９０００公

頃的地，只利用個別方案造地是作用不大的。

填海動輒十年，每屆政府的任期只得５年，會否擔心工程「走樣」？黃元山未有正面回應，

僅指自從「沙士」之後，政府那時就停了做麵包（建屋），連種小麥做麵粉（造地）也暫停了，

但政府應是要恆常地種小麥做麵粉，麵包供應才可穩定，籲社會勿重蹈覆轍。

