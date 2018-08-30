《經濟通通訊社３０日專訊》上日（２９日）連續跌停３２個交易日兼創下Ａ股紀錄的長生
生物（深：００２６８０）股價今日戲劇性發展。
ＳＴ長生今早以跌停價開市，開市約１４分鐘後打開跌停板，其後更於２分鐘內飆升至漲停
，目前仍維持漲停價，報３﹒４３元人民幣，連續跌停紀錄斷纜，成交３﹒５億元人民幣。
（ｋｌ）
30/08/2018 10:15
【疫苗造假】長生生物打開跌停板後倒升至漲停，成交逾３億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》上日（２９日）連續跌停３２個交易日兼創下Ａ股紀錄的長生
生物（深：００２６８０）股價今日戲劇性發展。
ＳＴ長生今早以跌停價開市，開市約１４分鐘後打開跌停板，其後更於２分鐘內飆升至漲停
，目前仍維持漲停價，報３﹒４３元人民幣，連續跌停紀錄斷纜，成交３﹒５億元人民幣。
（ｋｌ）
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