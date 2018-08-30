【上海專電】因涉操縱股市潛逃境外，阜興董事長被上海警方押回國

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海阜興實業集團董事長朱一棟因涉嫌操縱證

券市場，在失聯長達兩個多月後，於昨晚被上海警方從境外押解回國。目前該案在進一步偵查中

。

早前媒體報道指，上海阜興集團利用資金優勢和４９５個帳戶操縱大連電瓷

（深：００２６０６）的股價，中證監隨後對阜興集團負責人朱一棟在內的五人進行了行政處罰

，但朱一棟一直處於失聯狀態。同時，阜興集團相關公司私募產品亦出現兌付逾期，預計金額高

達１８０億元人民幣。

