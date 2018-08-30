【上海專電】上海蔬菜集團啟動預案穩菜價，減免重點綠葉菜進場費

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》江浙滬近兩個月經歷了四個台風，致山東、河

南、安徽、江蘇、遼寧等多地田間農作物受損嚴重，給上海周邊蔬菜生產造成較大影響。上海蔬

菜集團下屬的多個蔬菜批發市場，近日紛紛採取部分重點綠葉菜進場費減免措施，並增調綠葉菜

交易場地，開啟綠色通道，以此方便綠葉菜有序進場。

上海蔬菜集團董事長吳夢秋指，若台風後續影響持續發酵，在青菜和綠葉菜批發價格達到每

公斤４元（人民幣．下同）時，集團公司將及時啟動綠葉菜應急保供預案，包括臨時增調部分基

地綠葉菜直接進場交易，同時採取全部免收綠葉菜入場交易費用等措施，以平抑蔬菜價格。

同時，上海蔬菜集團還加強與雲南宜良、山東臨沂等２０多個集團蔬菜供應基地的聯繫，詳

細了解當地大白菜、土豆、卷心菜、西紅柿、冬瓜、茄子等大宗品種上市供應情況，並協調、安

排這些基地客菜優先供應集團市場，以此增加有效供應量。

上海蔬菜集團統計數據顯示：８月１９日至２７日，集團批發市場成交各類蔬菜１０萬噸，

按年增４﹒４９％，成交均價每公斤３﹒７４元，同比增１０﹒９８％。其中：青菜、大白菜、

卷心菜、長白蘿蔔、黃瓜、冬瓜、番茄、辣椒，茄子，土豆等十大品種均價２﹒７５元，同比增

１７﹒０２％。

