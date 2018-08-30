【疫苗造假】長生生物午後續漲停，分析稱退市存分歧吸引游資短炒

《經濟通通訊社３０日專訊》陷入疫苗醜聞的長生生物（深：００２６８０）今日打開跌停

板並飆升至漲停。中原證券分析師張剛認為，今日漲停多數是游資的炒作，因為市場對長生生物

後續會否退市產生分歧。

張剛表示，市場之前對長生生物有退市的預期，但目前沒有最新的說法，歸於平靜。這樣或

會吸引部分游資短炒，認為退市前景存在變數，且股價持續下跌後亦會有所修正。但如果之後退

市預期沒有改變的話，股價仍會繼續下跌。

長生生物目前仍然保持漲停，報３﹒４３元人民幣，終結之前連續３２個交易日跌停的局面

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