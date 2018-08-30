【貿易開戰】中國商務部：無論美方何種施壓，續維護多邊貿易體制

《經濟通通訊社３０日專訊》中國商務部表示，無論美方何種施壓，中國將按節奏堅定改革

開放，繼續維護多邊貿易體制和貿易自由化，認為雙方站在誠信基礎上的磋商才是正確，將就下

一步安排保持接觸。

另外，商務部又指，中方有信心維持外貿向好勢頭，將有針對性出台措施，維護各類企業合

法權益。（ｋｌ）

