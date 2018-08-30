【京城近觀】廣深港高鐵將開通，港人仍然「自助」無門

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》廣深港高鐵９月底就要開通，香港進入高

鐵時代，預計９月２３日通車的廣深港高鐵香港段，從香港西九龍站，將直達內地六個短途站和

３８個長途站。到時候，香港和北京之間來往的交通方式，又增加了一個選擇。

１９分鐘到深圳，９小時到北京。第一班車將由早上７點由香港西九龍站出發，到深圳北站

不到半個小時，但到北京就久一點，坐第一班車的話，下午五點才到達。至於大家最關心的票價

方面，香港到北京單程為１０７７元人民幣（折合約１２４０港元）。

對比一下，香港與北京之間高鐵和飛機的票價及時間成本，感覺並不太划算。從價格來看，

高鐵來回２１５４元，另外還需數十元手續費；特價機票來回價格連稅費也不過２０００多元，

高鐵並沒有特別優勢；而從時間來看，飛機往返香港北京僅需３個多小時，高鐵往返香港北京則

需９個小時，實在不算吸引。



＊香港居民在內地購票、取票、乘車等仍然諸多不便＊



在北京的高鐵站，港澳人士坐高鐵，必須先前往售票廳，排隊進行行李安檢，再排隊，安檢

員檢查全身，再排隊，在人工售票窗口取票，售票和取票窗口功能沒有分開，排隊人龍往往很長

，偶然還會遇上插隊的人，取票排隊時間不可預計，順利的話，半個小時即可完成，不順利的話

，取票需時一個小時或以上。相對內地居民，港澳居民往往需要提前半個小時至４５分鐘到達高

鐵站取票。

鐵路部門為方便港澳居民，去年年底，便推出新的措施，港澳居民也能夠使用自助購票取票

一體機。這也是最近幾次特首林鄭月娥來到北京，都會對媒體複述的一個消息，第一次聽到這個

消息的時候，我還興高采烈了一番，以為終於能夠擺脫長長排隊的人龍，結果卻是有點太傻太天

真。

截至目前為止，可供港人使用的自助購票取票一體機已經投入約一年，期間我多次前往高鐵

站，都沒有成功使用過。原因是，自助購票機的位置太難找。在北京站、北京西站和北京南站，

自助購票機的數量都非常多，但是哪一台可以供港人使用，標示牌都並沒有任何指引，必須用地

氈式搜索方法，或者純粹碰運氣，但是高鐵站面積這麼大，又談何容易。



＊傳統人工取票最為可靠＊



在多次尋找不得之後，我求助於香港駐京辦，確認北京的確有港人專用的高鐵自助購票機。

終於在北京站，好不容易才找到兩台，試用一下，機器識別證件並不敏感，一台反應緩慢，嘗試

了幾次才成功，需時超過五分鐘，另一台則乾脆識別失敗。在這樣的情況下，沿用過去在人工窗

口排隊的方法，雖然耗時較久，卻更為可靠。真正能夠享受到高鐵自助購票機便利的港人相信非

常少。

今年，高鐵還推出了無票化措施，內地居民可以不用取紙質車票，直接刷身份證入閘，愈來

愈方便，並且正在研究人面識別入閘措施，在不久的將來，或許連身份證也不需要便能上車，但

是這些新措施，暫時都跟港人絕緣。

如果每次乘搭高鐵時，均需要提前一個小時以上到站，主要精力用於辦理票務。高鐵的高效

和快捷性實在是大打折扣。在京工作港人數量不少，現在基本的自助購票取票還並不順暢，港人

到底甚麼時候可以真正的實現「無票乘車」和「人面識別」入閘呢？

