《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行表示，臨近月底財政支出力度進一步加大，可對沖政
府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，為連
續第七個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。（ｋｌ）
30/08/2018 09:14
【人行收水】人行逆回購七連停，今日無淨投放或淨回籠
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行表示，臨近月底財政支出力度進一步加大，可對沖政
府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，為連
續第七個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。（ｋｌ）
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