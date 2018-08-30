【人行收水】人行逆回購七連停，今日無淨投放或淨回籠

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行表示，臨近月底財政支出力度進一步加大，可對沖政

府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，為連

續第七個交易日暫停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。（ｋｌ）

