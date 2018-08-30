《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市交通部於昨日（２９日）對網約車市場整治情況進行通
報，表示對網約車平台不配合調查的行為，將以「不配合出租汽車行政主管部門調取查閱相關數
據信息」為由立案查處，現時滴滴平台已有２９宗違章案件將到強制執行期。
在滴滴順風車下架期間，若以滴滴順風車名義從事旅客運輸，將被處以３至１０萬元人民幣
罰款。（ｅｎ）
30/08/2018 14:50
【滴滴風波】廣州：以滴滴順風車名義從事客運將被處罰３至１０萬
《經濟通通訊社３０日專訊》廣州市交通部於昨日（２９日）對網約車市場整治情況進行通
報，表示對網約車平台不配合調查的行為，將以「不配合出租汽車行政主管部門調取查閱相關數
據信息」為由立案查處，現時滴滴平台已有２９宗違章案件將到強制執行期。
在滴滴順風車下架期間，若以滴滴順風車名義從事旅客運輸，將被處以３至１０萬元人民幣
罰款。（ｅｎ）
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