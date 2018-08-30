《經濟通通訊社３０日專訊》陷入疫苗醜聞的ＳＴ長生（深：００２６８０）發布股價異動
公告，指若公司無法在法定期限內披露２０１８年半年報，公司股票將於９月３日起被實施停牌
。另外。據國務院會議指示，沒收公司全資子公司長春長生所有違法所得並處以最高罰款，可能
會導致公司存在暫停上市或退市風險。
ＳＴ長生今日上演「地天板」行情，股價今日漲停收報３﹒４３元人民幣。有分析師認為，
今日漲停多數是游資的炒作，因為市場對長生生物後續會否退市產生分歧。ＳＴ長生此前出現連
續３２個交易日跌停的局面。（ｅｎ）
30/08/2018 18:23
【疫苗造假】長生生物重申存在暫停上市或退市風險
《經濟通通訊社３０日專訊》陷入疫苗醜聞的ＳＴ長生（深：００２６８０）發布股價異動
公告，指若公司無法在法定期限內披露２０１８年半年報，公司股票將於９月３日起被實施停牌
。另外。據國務院會議指示，沒收公司全資子公司長春長生所有違法所得並處以最高罰款，可能
會導致公司存在暫停上市或退市風險。
ＳＴ長生今日上演「地天板」行情，股價今日漲停收報３﹒４３元人民幣。有分析師認為，
今日漲停多數是游資的炒作，因為市場對長生生物後續會否退市產生分歧。ＳＴ長生此前出現連
續３２個交易日跌停的局面。（ｅｎ）
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