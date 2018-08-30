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即市新聞

30/08/2018 11:51

【ＦＯＣＵＳ】企鵝撐腰將登港，美團重燃新經濟熱？

　　【ＦＯＣＵＳ】繼小米（０１８１０）之後，傳說中的第二隻同股不同權新股－－美團點評
，預計將於９月２０日登陸香港。志在「服務界的『亞馬遜』」的美團，獲大行給出最高９５０
億美元估值，不僅完勝「雷布斯」，更以２０１９預測市盈率１８４﹒５倍貴絕一眾新經濟巨頭

　　不過，理想歸理想、現實還現實，除去高估值光環和騰訊（００７００）這位基石投資者撐
腰，虧損上市、瘋狂燒錢、阿里窮追等陰影仍如影隨行。今早，小米股價較發行價最多僅高出１
﹒６％，美團能否令新經濟熱重新升溫？答案很快將揭曉。

＊外賣毛利率僅８％，阿里勢續狙擊＊

　　走在內地街頭，身穿印有黃色袋鼠Ｌｏｇｏ制服的美團騎手不時從身邊呼嘯而過，電單車後
座的黃色箱子上寫著「美團外賣，送啥都快」。據招股書披露，「餐飲外賣」佔去年總營收６２
％；其次「到店、酒店及旅遊」則佔比３２％。
　　不過，這項日活躍騎手高達５０萬人的核心業務，去年毛利率僅８﹒１％；算上全部業務，
美團全年交易量（ＧＭＶ）錄３５７０億元人幣，遠不及京東遑論阿里，經調整後虧損淨值
２８﹒５億元。
　　就在美團推進在港ＩＰＯ之際，死對頭「餓了麼」不僅獲阿里宣布與生活服務平台「口碑」
合併，最新獲軟銀領投逾３０億美元馳援，其第三季支出４﹒４３億美元的計劃力圖將外賣市佔
率擴張至逾５０％，勢令美團難逃燒錢補貼怪圈。
　　美團在招股書的風險提示中就聲稱，未來或繼續虧損；無法保證新收購的摩拜單車盈利。

＊戰線長對手多，勿忘「獸之尷尬」＊

　　跟「餓了麼」獨沽一味相比，美團在服務界的戰線正愈拉愈長，除了酒店旅遊業務面對攜程
，打車業務亦面對滴滴出行，頗有零和博弈的意味。美團明確指，未來需要大量資金支持運營，
「倘若無法以適當條款獲得足夠資金為我們的營運提供資金，我們的業務、財務狀況以及前景可
能受到重大不利影響。」
　　無獨有偶，早前風風火火的「獨角獸回Ａ」熱潮嘎然而止，中證監力挺的「獨角獸基金」也
淪為有名無實，ＣＤＲ「戰略配售」遙遙無期之下，上述基金不得不轉為投資債市。
　　預測市盈率遠高小米、騰訊甚至亞馬遜的美團是否買得過，又會否重演小米首日破發的命運
？美團未來的技術升級和新產品開發能否令「新經濟股」實至名歸？買外賣只是動動手指，買股
票實需三思而後行。（經濟通通訊社　俞瑾）

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