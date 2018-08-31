【ＱＱ頭痕】野村：內地限青年網遊未必預示強硬監管，屬買入良機

《經濟通通訊社３１日專訊》野村證券認為，內地限制青年網絡遊戲只是回應國家主席的呼

籲，並不意味網遊監管趨於強硬，估計國家新聞出版署未必會進一步推遲新遊戲審批，反而網遊

股被拋售後，正好提供了低位買入如騰訊（０００７０）、網易等優質股的良機。

內地教育部等八部門發出《綜合防控兒童青少年近視實施方案》通知，其中國家新聞出版署

將對網絡遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量，探索符合國情的適齡提示制度，

採取措施限制未成年人使用時間。

野村估計，初期新例會被嚴格執行，以盡快收效，但相信當局不會進一步透過押後新遊戲審

批來控制新遊戲數目，因為暫停新遊戲已令網遊公司怨聲載道，相信國家新聞出版署官員亦不欲

去年帶來２０４０億人民幣收入的網遊行業因為收緊監管而受到窒礙。

野村從業界了解到當局或會透過減少撲克、下棋等休閒遊戲數目來降低新網遊數目，因為在

每月６００－８００個新遊戲中，有關遊戲已佔一半。野村亦認為，限制青年網遊時間對行業影

響不大。

野村相信，新例的實際影響將不如媒體形容般嚴重，但卻會引發市場拋售網遊股，投資者可

伺機趁低吸納，其中，網易可以看高一線，因為該公司兩個遊戲包括《神都夜行錄》和《明日之

後》下半年已獲批，而６月底推出的《逆水寒》反應亦良好，再者網易的休閒遊戲遊戲佔比低於

騰訊，而休閒遊戲一般較多青少年玩家，但因為他們的消費力比成年玩家低，所以收入貢獻亦相

對較少。（ｃｌ）



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