【企業盈警】康佰控股（０８１９０）料年度盈轉虧損

《經濟通通訊社３１日專訊》康佰控股（０８１９０）發盈警，預期集團截至今年６月底止

年度之業績可能錄得虧損，而２０１７年同期錄得溢利。

董事會相信，有關虧損將主要由於較諸去年同期，並無錄得出售已終止經營業務之收益、以

及放貸業務及顧問服務業務之營業額下跌、融資成本增加；及可能商譽減值。

該公司之年度業績公佈預期將於下月３０日或之前公布。（ｋｔ）

