《經濟通通訊社３１日專訊》康佰控股（０８１９０）發盈警，預期集團截至今年６月底止
年度之業績可能錄得虧損，而２０１７年同期錄得溢利。
董事會相信，有關虧損將主要由於較諸去年同期，並無錄得出售已終止經營業務之收益、以
及放貸業務及顧問服務業務之營業額下跌、融資成本增加；及可能商譽減值。
該公司之年度業績公佈預期將於下月３０日或之前公布。（ｋｔ）
31/08/2018 09:34
【企業盈警】康佰控股（０８１９０）料年度盈轉虧損
《經濟通通訊社３１日專訊》康佰控股（０８１９０）發盈警，預期集團截至今年６月底止
年度之業績可能錄得虧損，而２０１７年同期錄得溢利。
董事會相信，有關虧損將主要由於較諸去年同期，並無錄得出售已終止經營業務之收益、以
及放貸業務及顧問服務業務之營業額下跌、融資成本增加；及可能商譽減值。
該公司之年度業績公佈預期將於下月３０日或之前公布。（ｋｔ）
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