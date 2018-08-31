【嚟緊炒Ｄ乜－創科】電動工具續成「金蛋」，廠房分散貿戰風險低



《經濟通通訊社記者謝紹銘３１日報道》隨著港股業績期已進入尾聲，後市未見有明顯的利

好消息。相反，美國對華進口的２０００億美元商品加稅方案如箭在弦，預期大市氣氛仍然相當

黯淡，選股策略方面只宜選擇個別基本因素穩固的股份。

電動工具龍頭創科實業（００６６９）每年業績均錄得穩定增幅，息率雖不高，但派息額年

年遞增，財政狀況亦相當穩健，投資價值有一定吸引力。創科作為出口工業股，北美收入佔比重

高達七成半，市場擔憂其業績會受貿易戰所衝擊，惟創科產能分散，在美國亦設有六個廠房，相

信可大大減低貿易戰風險。



＊鋰電池技術領先同業，電動工具成為增長引擎＊



創科業務主要以產銷電動工具、地板護理及器具與戶外裝備，產品使用領域涵蓋家居維修及

建築。今年上半年，創科純利２﹒５５億美元，增長２４﹒６％；收入３４﹒３１億美元，上升

１９％。毛利率３７﹒１％，上升０﹒５個百分點。事實上，創科每年純利均錄得相當穩定的增

長，以２０１３年至２０１７年為例，純利年複合增長率達１７％；收入年複合增長率則為９％

。毛利率亦呈穩定增長，由３４﹒２４％增至３６﹒７１％。另外，截至今年６月底，創科手持

現金共８﹒６３億美元，淨負債比率更由去年６月底的８﹒８％，急降至１﹒８％。

按產品劃分，電動工具佔創科上半年總收入高達８６﹒３％，銷售額亦高達２９﹒６億元，

增長２０﹒１％。創科以「Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ」等品牌產銷電動工具，亦同時是創科的核心品

牌。事實上，由於創科的鋰電池技術素來領先同業，加上市場對充電式裝置的需求相當龐大，創

科又持續投入創新，旗下產品仍然相當有優勢，該品牌於今年下半年將推出有史以來最強大的

Ｍ１８ ＦＵＥＬ系列產品，料該品牌可繼續成為集團「金蛋」。



＊地板護理及器具業務扭轉頹勢，料今年錄增長＊



另外，Ｒｙｏｂｉ電動工具業務於上半年亦錄得雙位數增長。隨著創科在該業務上推出了一

系列新型高性能鋰離子電池，可最大限度地提高工具性能，預期可繼續錄得高速增長。地板護理

及器具業務扭轉過去三年的頹勢，今年上半年營業額錄得增長１２﹒９％，至４﹒６９億美元，

佔總營業額１３﹒７％。由於過去數年，創科持續實施從舊款交流電式平台轉型至充電式長桿吸

塵機，令地板護理及器具業務收入持續錄得倒退，但隨著創科於今年已陸續推出新產品，預期該

業務今年仍可繼續錄得增長。

按地區劃分，創科目前有超過７０％的產品銷往北美，上半年來自北美的收入２６億美元，

按年增長１８﹒１％，佔整體收入約７５﹒８％；歐洲地區收入５﹒６億美元，按年上升

２４﹒３％，佔整體收入約１６﹒２％。創科目前於中國擁有不少產能，亦是集團產品的重要出

口地，因此市場擔憂集團會受到中美貿易戰的衝擊。



＊產能分散降貿戰風險，美元升值原材料成本降＊



擴建美國其中一間廠房，並在越南新建了一個生產基地，料明年初可正式投產，足以令貿易戰風

險降至最低。花旗認為，貿易戰會繼續影響市場對創科的投資意慾，但創科可透過提升產品價格

、將工廠遷移至美國，以及要求豁免於關稅清單，以減低負面影響。

縱使中美貿易爭端仍未見有解決方案，惟美國加息步伐加快下，加上貿易戰升溫令市場湧向

買入美元避險，美元於今年餘下時間仍有望強勢。由於創科不少生產成本以人民幣計算，收入則

以美元計算，而美元升值則有利創科減低原材料成本，繼而提高毛利率表現。花旗亦因此指出，

由於原材料成本或下跌，加上人民幣貶值，以及下半年有更多產品推出，對創科下半年的增長前

景樂觀，料公司銷售額可由２０１６年的５５億美元，倍增至２０２２年的１００億美元，維持

其買入評級，目標價５６元。



＊家得寶助業績增長，股價待回至廿天線作部署＊



家得寶（Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）為全球最大的家居裝飾與建材的零售商，亦是創科最大的

客戶。受惠美國房地產市場強勁及美國經濟造好，家得寶於８月中公布的季績遠勝市場預期，並

同時帶動創科股價抽升。家得寶調高今年全年收入及同店銷售預測，料收入按年增近７％，並預

料全年美國同店銷售增長為８﹒１％，早前預期增幅僅為６﹒４％。

技術走勢方面，創科於今年五月底在５０元附近水平築雙頂後反覆回落，並於今年８月１４

日低見３９﹒５元後見喘穩。隨著客戶家得寶及創科公布的業績對辨，創科於８月１６日一度急

漲１８﹒４％，全日收升１０﹒７４％。其後創科雖仍繼續維持升勢，但未能成功挑戰５０元關

，並於４９元附近遇明顯阻力，可待回吐至２０天線（４５﹒３７元）吸納作中長線部署。



表列創科實業過往業績（億美元）：

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２０１８中期 ２０１７年 ２０１６年 ２０１５年

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營業額 ３４﹒３１ ６０﹒６４ ５４﹒８０ ５０﹒３８

（＋１９﹒１％） （＋１０﹒６％） （＋ ８﹒８％） （＋ ６﹒０％）



毛利 １２﹒７４ ２２﹒２６ １９﹒８５ １７﹒９８

（＋２０﹒６％） （＋１２﹒１％） （＋１０﹒４％） （＋ ７﹒４％）



純利 ２﹒５５ ４﹒７０ ４﹒０９ ３﹒５４

（＋２４﹒６％） （＋１５﹒０％） （＋１５﹒４％） （＋１８﹒０％）



股息 ３８仙（中期息） ６７﹒５仙 ５０仙 ３９﹒２５仙

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＊派息以港元計算



表列創科實業過往財務比率（％）：

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２０１８中期 ２０１７年 ２０１６年 ２０１５年

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毛利率 ３７﹒１０ ３６﹒７１ ３６﹒２２ ３５﹒６８

（＋０﹒５０） （＋０﹒４９） （＋０﹒５４） （＋０﹒４８）



純利率 ７﹒４２ ７﹒７６ ７﹒４６ ７﹒０４

（＋０﹒３３） （＋０﹒３０） （＋０﹒４２） （＋０﹒７２）



股本回報率 １９﹒１５ １８﹒３０ １７﹒９６ １７﹒１９

（＋０﹒８４） （＋０﹒３４） （＋０﹒７７） （＋０﹒９９）

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＊比率變動以百分點作單位





表列出口股部分財務比率數據：

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股份（編號） 預測市盈率 預測股息率 去年度股本回報率

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德昌電機（００１７９） ８﹒６４倍 ２﹒４２％ １２﹒３１％

偉易達 （００３０３） １２﹒９９倍 ７﹒６５％ ３３﹒５１％

敏實集團（００４２５） １３﹒６８倍 ２﹒８７％ １７﹒８４％

利豐 （００４９４） １４﹒４０倍 ６﹒９２％ （１８﹒５０％）

創科實業（００６６９） ２０﹒６２倍 １﹒６８％ １８﹒３０％

信義玻璃（００８６８） ８﹒３９倍 ５﹒６８％ ２５﹒５５％

耐世特 （０１３１６） １１﹒１３倍 １﹒７４％ ２８﹒５８％



互太紡織（０１３８２） ９﹒０９倍 ９﹒３５％ ２２﹒７７％

盛諾集團（０１４１８） Ｎ﹒Ａ Ｎ﹒Ａ ３﹒５８％

慕容控股（０１５７５） Ｎ﹒Ａ Ｎ﹒Ａ ５９﹒０４％

敏華控股（０１９９９） １１﹒４９倍 ５﹒２３％ ２７﹒９２％

申洲國際（０２３１３） ２８﹒８１倍 １﹒８３％ ２１﹒６８％

福耀玻璃（０３６０６） １５﹒１２倍 ４﹒３３％ １６﹒９９％

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註：市盈率及息率資料截至今日中午收市





表列部分出口股股價表現：

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股份（編號） 現價 本月以來 上半年

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德昌電機（００１７９） ２３﹒０５元 跌 ０﹒８６％ 跌３０﹒５％

偉易達 （００３０３） ８７﹒２５元 跌 ０﹒６３％ 跌１２﹒２％

敏實集團（００４２５） ３２﹒２５元 升 ８﹒９５％ 跌２８﹒４％

利豐 （００４９４） ２﹒２７元 跌１４﹒６６％ 跌２４﹒１％

創科實業（００６６９） ４８﹒６５元 升１１﹒３３％ 跌１３﹒５％

信義玻璃（００８６８） ９﹒９８元 升１１﹒０１％ 跌 ３﹒１％

耐世特 （０１３１６） １３﹒１０元 升１７﹒３８％ 跌３６﹒７％



互太紡織（０１３８２） ６﹒００元 跌 ６﹒１８％ 跌１９﹒２％

盛諾集團（０１４１８） ０﹒５１元 跌 ７﹒２７％ 跌１７﹒４％

慕容控股（０１５７５） １﹒２９元 跌２７﹒５３％ 跌 ６﹒０％

敏華控股（０１９９９） ５﹒１６元 跌１０﹒７３％ 跌１７﹒４％

申洲國際（０２３１３） １０２﹒９０元 升 ６﹒９１％ 升３１﹒５％

福耀玻璃（０３６０６） ２８﹒８０元 升 １﹒２３％ 跌１７﹒３％

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恆指 ２７９０６點 跌 ２﹒３７％ 跌 ３﹒２％

國指 １０８９０點 跌 １﹒２２％ 跌 ５﹒４％

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註：資料截至今日中午收市

