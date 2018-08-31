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31/08/2018 14:15

【油市博奕】油組與其他產油國尋求將石油政策合作常態化

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據油組及非油組產油國將在今年批准一份章程，以便各國有可
能在產量方面進一步採取聯合行動，將目前的長期合作變為常態。
　　俄羅斯及沙特政府曾表示，即使油市已經企穩，但在減產協議已經到期後，兩國仍打算維持
緊密合作關係。
　　這份章程草案稱，其基本目標是要實現政策協調，以便在兼顧產油國、消費國、投資者及全
球經濟利益的同時穩定石油市場。
　　章程還旨在協助成員國更好地理解石油市場基本面，提升石油及天然氣在全球能源中的長期
地位。（ｍｎ）

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