【油市博奕】油組與其他產油國尋求將石油政策合作常態化

《經濟通通訊社３１日專訊》據油組及非油組產油國將在今年批准一份章程，以便各國有可

能在產量方面進一步採取聯合行動，將目前的長期合作變為常態。

俄羅斯及沙特政府曾表示，即使油市已經企穩，但在減產協議已經到期後，兩國仍打算維持

緊密合作關係。

這份章程草案稱，其基本目標是要實現政策協調，以便在兼顧產油國、消費國、投資者及全

球經濟利益的同時穩定石油市場。

章程還旨在協助成員國更好地理解石油市場基本面，提升石油及天然氣在全球能源中的長期

地位。（ｍｎ）

