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31/08/2018 15:48

【貿易開戰】歐盟執委會主席：若美國徵汽車關稅，歐盟將以牙還牙

　　《經濟通通訊社３１日專訊》歐盟執委會主席容克表示，希望７月時與美國總統特朗普達成
不徵收汽車關稅的協議能夠保持，如果美國推翻協議，歐盟將以牙還牙，歐盟不會讓別國決定自
己的貿易政策。
　　此前有報道稱，特朗普拒絕接受歐盟的取消汽車關稅建議，並稱歐盟的貿易政策幾乎與中國
一樣差。（ｍｎ）

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