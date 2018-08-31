【貿易開戰】歐盟執委會主席：若美國徵汽車關稅，歐盟將以牙還牙

《經濟通通訊社３１日專訊》歐盟執委會主席容克表示，希望７月時與美國總統特朗普達成

不徵收汽車關稅的協議能夠保持，如果美國推翻協議，歐盟將以牙還牙，歐盟不會讓別國決定自

己的貿易政策。

此前有報道稱，特朗普拒絕接受歐盟的取消汽車關稅建議，並稱歐盟的貿易政策幾乎與中國

一樣差。（ｍｎ）

