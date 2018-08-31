【中非論壇】聚焦「一帶一路」，攜手構建中非命運共同體

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中非合作論壇北京峰會將於９月３日至４

日舉行，論壇是中國和非洲國家的集體對話機制，屆時中國同論壇非方成員領導人將齊聚北京，

圍繞「合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體」的峰會主題，共商中非合作大計。

非洲是中國「一帶一路」建設西向延伸帶，近年來，中非在基礎設施建設領域開展了一系列

重大合作，此次峰會，中非「一帶一路」合作很可能再升級，預期此次峰會又將推出怎麼樣的新

措施？達成什麼樣的成果？



＊將通過兩份文件，為未來３年合作提供綱領＊



在北京峰會正式開幕前，中非合作論壇第七屆部長級會議將於９月２日在北京舉行。５３個

非方成員國部長將出席。

９月３日上午，國家主席習近平和一些非洲國家領導人將出席中非領導人與工商界代表高層

對話暨第六屆中非企業家大會開幕式，下午，論壇北京峰會將在人民大會堂舉行開幕式，習近平

將發表主旨講話，宣布中國對非務實合作的新行動、新措施。

９月４日全天舉行中非領導人圓桌會議，習近平和非方共同主席國南非總統拉馬福薩將分別

主持上下午兩個時段的討論，就中非關係發展交換意見，會議將通過《關於構建更加緊密的中非

命運共同體的北京宣言》和《中非合作論壇－北京行動計劃（２０１９－２０２１年）》。圓桌

會議後，習近平將同拉馬福薩共同會見記者，介紹此次峰會成果。

外交部部長王毅表示，期待北京峰會取得以下４個方面的重要成果：

第一，峰會將發出構建更加緊密的中非命運共同體的新呼喚，中非領導人共商國是，加強戰

略引領。

第二，峰會將譜寫「一帶一路」對接非洲發展的新樂章，積極推進中非政策溝通、設施聯通

、貿易暢通、資金融通、民心相通。

第三，峰會將制定中非合作朝著更高水平邁進的新路徑，峰會成果將把雙方深化務實合作的

強烈意願轉化為實際行動，全方位規劃未來３年以及今後一段時期中非合作的優先領域和重點方

向，特別是攸關非洲民生與就業、契合非洲經濟轉型升級需要的領域，把中非優勢進一步對接，

助力非洲形成自主發展能力。

第四，峰會將奏響中非人民心手相連、親如一家的新旋律。



＊１８年來中非經貿合作呈現爆發式增長＊



中非論壇從２０００年成立至今，已經１８年，在這期間，中非雙方經貿合作呈現爆發式增

長。如今中國已一躍成為非洲最大的貿易夥伴，經貿和投資發展迅速。今年１－６月，中非貿易

額達９８８億美元，同比增長１６％。中國近三年對非洲年均直接投資保持在３０億美元左右，

在製造業、金融、旅遊、航空等領域的合作也取得新突破。

中非合作論壇北京峰會也把「一帶一路」建設作為一個重要的內容。截至２０１８年７月底

，中國與埃及、南非、盧旺達等９個非洲國家簽署了共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，並與

１３個國家簽署了國際產能合作框架協議。中非「一帶一路」建設正在探索「路＋港＋電＋園區

」的系統投資方案，通過產能合作，推進非洲工業化進程。

在中美貿易戰打得「火熱」的情況下，尋找新的貿易夥伴尤關重要，但是，最近馬來西亞叫

停東海岸鐵路項目，加上非洲債務問題引起警愓。商務部副部長錢克明此前在國新辦吹風會表示

，中國在非洲的債務並不算最多的，總體來看，大部分債務的負擔，不一定是中國造成的。同時

，中國也注意在選擇項目時要多選擇一些經濟效益好、能創造就業、創造稅收、創造出口的項目

。他強調，中國將堅定不移地支持非洲的發展，包括提供資金，同時要把資金的重點放在更加可

持續、能夠促進經濟增長、創造就業、經濟效益好的項目上。



＊中非合作論壇的前世今生＊



第一屆中非合作論壇部長級會議２０００年１０月在北京召開，中非合作論壇正式成立，成

員包括中國，與中國建交的５３個非洲國家，包括南非、埃及、埃塞俄比亞、利比里亞、摩洛哥

等等國家，中非雙方決定在２１世紀建立發展長期穩定，平等互利的新型伙伴關系，建立中非合

作論壇機制。

中非論壇由外交部部長和負責國際經濟合作事務的部長參加，每三年舉行一屆，輪流在中國

和非洲國家舉行，高官及後續會議分別在部長級會議前一年及前數日而舉行一次，為部長級會議

做准備。這次中非合作論壇是繼２００６年北京峰會和２０１５年約翰內斯堡峰會之後的又一大

盛事。

