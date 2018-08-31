【中非論壇】新聞中心展現北京非遺文化和非洲風貌

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中非合作論壇北京峰會將於９月３日至４

日舉行，位於北京國際飯店建國國際會議中心的新聞中心已率先正式運行。

據記者現場所見，跟過去純粹提供工作場地相比，這次的新新聞中心的設計充分體現中非風

貌，是記者了解非洲以及北京的自然和人文景觀很好的途徑。

在新聞中心一層大廳左側，是由ＬＣＤ屏組成的互動大屏「觸摸北京」，可觸摸滑動翻閱，

觀賞４００幅展示北京城市形象的精美圖片。在一樓的茶歇區，還有「多彩非洲」圖片展，展覽

了包括５３個參會非洲國家文化遺產和自然風光照片。在二層的公共區域還有「非遺互動區」，

除了京劇臉譜、兔爺、京彩瓷、繩結製作４組北京的非物質文化遺產傳承表演之外，還展示了包

括京彩瓷、花絲鑲嵌、剔紅等３類非物質文化遺產精品。三層還設置了「與北京合影」互動區，

採用摳像技術與ＡＲ景深合成技術，記者可實現和１０個北京標誌性建築合照。



＊景觀布置、航空器禁飛、交通管制、提高安檢級別，一樣都不能少＊



目前，北京市民走上街頭，已經可以處處感受到此次峰會的隆重熱烈的氣氛，除了街頭的警

察、武警和志願者巡邏數量大大增加，為迎接這次盛會，北京市在長安街沿線、機場高速沿線等

重點區域共置主題花壇２５處，完成地栽花卉１０００多萬株，在花材選取、造型設計等方面處

處體現出中非友好的元素和中非文化，可謂盛裝靚扮、繁花似錦。

同時，北京市公安局通報，為確保峰會期間的空中安全，北京市行政區域內自９月２日至９

月５日，禁止一般市民利用「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

峰會期間，相關活動現場及周邊道路分時、分段採取交通管制措施。首都機場高速公路、東

二環路、長安街，建外大街，將頻繁實施分時、分段臨時交通管制措施。景觀布置、航空器禁飛

、交通管制、提高安檢級別，一樣都不能少。

