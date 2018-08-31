【駐京專電】中證監對８宗案件作行政處罰，涉全通教育等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中證監對８宗案件作行政處罰，涉中植投

資、花王股份（滬：６０３００７）、魚躍醫療（深：００２２２３）、萬東醫療

（滬：６０００５５）、全通教育（深：３００３５９）等等。

中證監對中植投資內幕交易「勤上股份」案作出處罰，責令中植投資依法處理非法持有的證

券，並處以６０萬元（人民幣．下同）罰款，對直接負責的主管人員李軒給予警告，並處以３０

萬元罰款，對其他直接責任人員趙雲昊、楊霽給予警告，並分別處以２０萬元罰款；中證監對吳

光明內幕交易「花王股份」及短線交易「魚躍醫療」「萬東醫療」案作出處罰，對吳光明內幕交

易行為沒收違法所得９１９﹒０９萬元，並處以２７５７﹒２９萬元罰款，對吳光明２項短線交

易行為給予警告，並處以２０萬元罰款。

廣東證監局依法對蔡楚瑜內幕交易「全通教育」案作出處罰，對蔡楚瑜處以３萬元罰款。四

川證監局依法對胡鐵剛等５人內幕交易「士蘭微」案作出處罰，對胡鐵剛、潘敏智、陳燕沒收違

法所得２２﹒２４萬元、３﹒９９萬元、３﹒５９萬元，並分別處以三倍罰款，對余永祥、馬鵑

分別處以５萬元罰款，此外，依法對胡鐵剛短線交易「士蘭微」行為作出處罰，對胡鐵剛給予警

告，並處以１０萬元罰款。

