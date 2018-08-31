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31/08/2018 16:53

【駐京專電】中證監對８宗案件作行政處罰，涉全通教育等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中證監對８宗案件作行政處罰，涉中植投
資、花王股份（滬：６０３００７）、魚躍醫療（深：００２２２３）、萬東醫療
（滬：６０００５５）、全通教育（深：３００３５９）等等。
　　中證監對中植投資內幕交易「勤上股份」案作出處罰，責令中植投資依法處理非法持有的證
券，並處以６０萬元（人民幣．下同）罰款，對直接負責的主管人員李軒給予警告，並處以３０
萬元罰款，對其他直接責任人員趙雲昊、楊霽給予警告，並分別處以２０萬元罰款；中證監對吳
光明內幕交易「花王股份」及短線交易「魚躍醫療」「萬東醫療」案作出處罰，對吳光明內幕交
易行為沒收違法所得９１９﹒０９萬元，並處以２７５７﹒２９萬元罰款，對吳光明２項短線交
易行為給予警告，並處以２０萬元罰款。
　　廣東證監局依法對蔡楚瑜內幕交易「全通教育」案作出處罰，對蔡楚瑜處以３萬元罰款。四
川證監局依法對胡鐵剛等５人內幕交易「士蘭微」案作出處罰，對胡鐵剛、潘敏智、陳燕沒收違
法所得２２﹒２４萬元、３﹒９９萬元、３﹒５９萬元，並分別處以三倍罰款，對余永祥、馬鵑
分別處以５萬元罰款，此外，依法對胡鐵剛短線交易「士蘭微」行為作出處罰，對胡鐵剛給予警
告，並處以１０萬元罰款。

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