《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在發布會上表示
，近日，證監會同意上期所開展銅期權交易，上市時間為９月２１日。
31/08/2018 16:53
【駐京專電】中證監同意上期所９月２１日起開展銅期權交易
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在發布會上表示
，近日，證監會同意上期所開展銅期權交易，上市時間為９月２１日。
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