【駐京專電】中證監：對ＭＳＣＩ擴大納入Ａ股指數樂見其成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監

會對ＭＳＣＩ繼續擴大納入Ａ股成分構成，持樂見其成的態度，將繼續擴大資本市場的開放，進

一步加大證券期貨投資領域開放的政策和措施。

根據ＭＳＣＩ此前公布的方案，２３６隻Ａ股合計佔ＭＳＣＩ新興市場指數的權重，由５月

底的０﹒３９％提升至０﹒７５％，將於今日收市後將正式生效。

按照光大證券之前的測算，今次Ａ股納入ＭＳＣＩ權重的翻番增長，預計帶來的增量資金約

達６００億元人民幣。

