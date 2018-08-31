《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監
會對ＭＳＣＩ繼續擴大納入Ａ股成分構成，持樂見其成的態度，將繼續擴大資本市場的開放，進
一步加大證券期貨投資領域開放的政策和措施。
根據ＭＳＣＩ此前公布的方案，２３６隻Ａ股合計佔ＭＳＣＩ新興市場指數的權重，由５月
底的０﹒３９％提升至０﹒７５％，將於今日收市後將正式生效。
按照光大證券之前的測算，今次Ａ股納入ＭＳＣＩ權重的翻番增長，預計帶來的增量資金約
達６００億元人民幣。
31/08/2018 16:53
【駐京專電】中證監：對ＭＳＣＩ擴大納入Ａ股指數樂見其成
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監
會對ＭＳＣＩ繼續擴大納入Ａ股成分構成，持樂見其成的態度，將繼續擴大資本市場的開放，進
一步加大證券期貨投資領域開放的政策和措施。
根據ＭＳＣＩ此前公布的方案，２３６隻Ａ股合計佔ＭＳＣＩ新興市場指數的權重，由５月
底的０﹒３９％提升至０﹒７５％，將於今日收市後將正式生效。
按照光大證券之前的測算，今次Ａ股納入ＭＳＣＩ權重的翻番增長，預計帶來的增量資金約
達６００億元人民幣。
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