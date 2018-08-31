【上海專電】上海鳳凰：ｏｆｏ欠貨款６８１５萬，向法院起訴索賠

《經濟通通訊社記者林雯婕３１日上海專電》上海鳳凰（滬：６００６７９）發布公告稱，

控股子公司上海鳳凰自行車與ｏｆｏ小黃車的運營方東峽大通（北京）管理諮詢有限公司發生買

賣合同糾紛，於近日向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

公告指，鳳凰自行車去年與東峽大通簽訂了《自行車採購框架協議》，截至起訴之日，東峽

大通仍欠鳳凰自行車貨款６８１５﹒１１萬元人民幣，造成嚴重違約，為維護自身合法權益，鳳

凰自行車向法院提起訴訟。

