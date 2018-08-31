【本港經濟】本財年首四個月錄得赤字４２４億元

《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布本財政年度首四個月（即截至今年７月３１日）的財

務狀況。本財政年首四個月的整體開支為１６８７億元，收入為１２６３億元，因此有４２４億

港元的赤字。

政府發言人表示，截至７月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年

度的後期收取。

財政儲備在今年７月３１日為１０６０５億元。（ｃｌ）

