《經濟通通訊社３１日專訊》據差估署公布的最新數據顯示，７月份私人住宅樓價指數報３
９３﹒５點，按月升０﹒８％，已連升２８個月，連續２１個月創新高，但升幅較６月份的升幅
１﹒８％有所放緩。今年首７個月，樓價指數已累升１１﹒６％。（ｃｈ）
31/08/2018 10:24
【本港樓市】７月樓價指數按月升０﹒８％，再創新高
《經濟通通訊社３１日專訊》據差估署公布的最新數據顯示，７月份私人住宅樓價指數報３
９３﹒５點，按月升０﹒８％，已連升２８個月，連續２１個月創新高，但升幅較６月份的升幅
１﹒８％有所放緩。今年首７個月，樓價指數已累升１１﹒６％。（ｃｈ）
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