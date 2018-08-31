【本港樓市】７月樓價指數按月升０﹒８％，再創新高

《經濟通通訊社３１日專訊》據差估署公布的最新數據顯示，７月份私人住宅樓價指數報３

９３﹒５點，按月升０﹒８％，已連升２８個月，連續２１個月創新高，但升幅較６月份的升幅

１﹒８％有所放緩。今年首７個月，樓價指數已累升１１﹒６％。（ｃｈ）

