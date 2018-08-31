《經濟通通訊社３１日專訊》據差估署公布的最新數據顯示，至於７月份私人住宅租金指數
報１９３﹒９，按月升０﹒３％。
租金指數於今年１月份回復升勢，今年首７個月，租金指數累升３﹒４％。（ｃｈ）
31/08/2018 10:36
【本港樓市】７月份私人住宅租金指數按月升０﹒３％
《經濟通通訊社３１日專訊》據差估署公布的最新數據顯示，至於７月份私人住宅租金指數
報１９３﹒９，按月升０﹒３％。
租金指數於今年１月份回復升勢，今年首７個月，租金指數累升３﹒４％。（ｃｈ）
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