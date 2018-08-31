【康宏風暴】康宏環球新核數師需時審核，延遲發中期業績及續停牌

《經濟通通訊社３１日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，由於今年２月獲任新任核數師

羅兵咸永道會計師事務所，公司需要更多時間收集充足資料以供新任核數師執行及完成其審核程

序。預計公司將未能於本月底及９月底前分別刊發今年中期業績及寄發其中期報告。

公司股份由去年１２月７日起已暫停所有買賣。公司股份將繼續暫停買賣直至另行通告為止

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