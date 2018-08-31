《經濟通通訊社３１日專訊》下月期指在夜期時段開市報２７７４７點，跌１８點，低水
１４２點，最新報２７６９９點，跌６６點，低水１９０點，合約成交３７９１張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１０８５１點，升６點，低水２５點，最新報
１０８０５點，跌４０點，低水７７點，合約成交１９０３張。（ｃｈ）
31/08/2018 18:29
【夜期時段】下月期指現報２７６９９點，跌６６點，低水１９０點
《經濟通通訊社３１日專訊》下月期指在夜期時段開市報２７７４７點，跌１８點，低水
１４２點，最新報２７６９９點，跌６６點，低水１９０點，合約成交３７９１張。
Ｈ股指數下月期指，在夜期時段開市報１０８５１點，升６點，低水２５點，最新報
１０８０５點，跌４０點，低水７７點，合約成交１９０３張。（ｃｈ）
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