【填出個未來】填海「叫價」一高一低本土研究社質疑「扯貓尾」

《經濟通通訊社記者黃佩珊３１日報道》自行政長官林鄭月娥公開表態填海是避無可避的做

法後，社會上瀰漫著支持填海的聲音，當中不乏政黨和智庫，包括團結香港基金提出「強化東大

嶼都會計劃」，擴大中部水域人工島面積至２２００公頃；新民黨提出參考澳門的做法，向中央

政府申請於大嶼山以西的內地水域填海造地。不過，本土研究社成員陳劍青認為，現時這樣的討

論已經進入了不健康的狀態。



＊製造「兩害取其輕」之感，陳劍青：邏輯上不健康＊



陳劍青質疑，團體香港基金的填海「叫價」比政府在《香港２０３０＋》的東大嶼都會高出

整整一倍，只是為了幫政府推動填海，令政府的方案看上去較溫和、「較易入口」：「我們形容

這是『扯貓尾』。」

陳劍青想起以前政府圖發展綠化帶時的做法，與現時推動填海的做法雷同，都是以「開天殺

價」的方式去做，令市民有「兩害取其輕」之感，更易接受政府方案：「開發綠化帶具爭議性，

政府就說要開發郊野公園，變相令開發綠化帶看上去沒那麼重要了。」

「不健康」這個說法，陳劍青在整個訪問中提過不下三次。「這是一個由上而下帶動的邏輯

……『不健康』在於，為何香港的規劃不是由（香港人）自己去決定？」



＊應盡快善用現有土地，解逼切住屋需要＊



新民黨提倡於大嶼西「借填內地海」的建議，陳劍青相信政府未必不會參考。他指，這與內

地早前提出的「騰籠換鳥」，即將一些香港的產業發展移上內地，然後騰空土地的邏輯相約。

陳劍青強調，他們不是絕對地反對填海，但也應要考慮香港的實際需要，去思考如何造地，

及土地資源如何分配和運用：「其實香港是有足夠的資源，不是說一定要用很多地才可以起到屋

，現時就應盡快善用現有的地。」即使是政府已就填海提出「５＋１」的方案，惟仍屬初步構思

，當中更有大部分都沒有承諾過填海可解決逼切的住屋需要，只有馬料水一項是有提及會興建資

助房屋。



＊憂純粹支持填海抽象概念，忘「魔鬼在細節」＊



雖說不是逢「填」必反，惟陳劍青也不認同填海是唯一的選擇，直指現時的土地大辯論，只

會問市民是否支持填海，並未有深入就個別個案地去檢視，「實質用途的規劃我們參與不到，就

像是純粹地支持一個抽象的填海概念，這是非常危險的。」他假設，若香港人支持填海後，最後

填出來的土地全是用來給「內地專才」居住，「你都不能反對，因為你一開始就支持了填海。」

環顧了政府多個填海方案，陳劍青認為，現時看不到哪個方案能夠針對大規模的即時住屋需

要，即使要對應也有更好的選項，例如棕地、政府的閒置土地再利用等，「這些都不先去做，就

盲目地填海，是違反發展土地優次的策略，因為你沒有理由是破壞自然資源優先，『再利用』在

後嘛！」他強調，這樣也是違反了《香港２０３０＋》的可持續發展原則。

