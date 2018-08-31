【填出個未來】每名港人或「夾」百萬，陳劍青：分給平民夠做首期

《經濟通通訊社記者黃佩珊３０日報道》土地供應專責小組的資料顯示，香港欠缺的

１２００公頃土地裡面，當中只有２３０公頃是用作住屋用途。本土研究社成員陳劍青直言：

「那我們為何要造這麼多土地出來呢？我們欠的是２００公頃，為何要做２０００公頃出來？完

全搞不通這個邏輯，唯一的說法就是這些地並不是對應我們香港市民的需要。」



＊若發展三分一棕地，可供２３萬人住＊



陳劍青認為，面對政府和建制團體的說辭，因資源上的差距，社會通常難以特地再去用另一

角度去思考、回應和澄清。

以棕地為例，他指若發展現有的三分之一棕地，其實已可提供讓２３萬人居住的房屋，但政

府會試圖打破民間認為更好的選項，令他們屬意的選項成為唯一：「（政府）會搬出很多迷思出

來，例如發展棕地會令製油廠、鋸木等產業失去生存空間，其實他們所說的只是佔１２００公頃

中的極少部分。」

他解釋，這些產業並非因發展棕地而被逼死，而是政府在規劃新界東北時，未有妥善的重置

措施安置他們到新的地方繼續作業。他批評，政府為了貶低發展棕地，會特意抽出一些極端的案

例來誤導公眾。



＊棕地可化零為整，最平收地成本僅５００元＊



提到棕地發展，很多人會聯想到「插針樓」，因政府亦常指棕地多為零碎的土地，散落在新

界不同角落，要發展起來有一定難度。本土研究社就曾經就著這個說法做展開調查研究，發現不

少棕地面積都大於２公頃，棕地與棕地之間更可連接起來，化零為整。

陳劍青還記得，他們完成這個研究後，向土地供應專責小組主席黃遠輝提問時，對方也承認

，棕地「零散」只是一個概念，其實沒有一個實際的標準。

除了土地面積大小的爭議，有人說填海的造價會較在新界收地低，陳劍青反駁，那是由於他

們是以收甲級農地的價錢作比較，甲級農地的價錢大約１２００元一平方呎，但若是丙級農地，

其實只需５００元一平方呎便可。



＊「加倍方案」或耗８０００億公帑，不如派街坊＊



他指出，當初政府希望為東大嶼都會的１０００公頃方案作前期研究，也要申請撥款３億，

不相信最終整個工程只需用４０００億元就可「埋單」，更不信團結香港基金的「加倍方案」會

低於５０００億元。他指，有團體估算「加倍方案」需耗費７０００至８０００億元，即代表每

個市民要夾１００萬元，「要這般地夾公帑，如果平分給市民，其實已經夠他們做首期！」

