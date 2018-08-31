《經濟通通訊社３１日專訊》前行政長官曾蔭權就一項公職人員行為失當罪成，早前向上訴
庭要求批出證明書，准予他向終審法院提出終極上訴。上訴庭今日頒下書面裁決，拒絕批出其上
訴許可。
上訴庭上月駁回曾蔭權的定罪上訴，但由監禁２０個月，減刑至監禁１２個月，亦須即時還
柙，訟費則由約５００萬減至１００萬元。（ｃｗ）（ｚｚ）
31/08/2018 10:23
【煲呔涉貪】上訴庭駁回批曾蔭權上訴至終審法院的申請
《經濟通通訊社３１日專訊》前行政長官曾蔭權就一項公職人員行為失當罪成，早前向上訴
庭要求批出證明書，准予他向終審法院提出終極上訴。上訴庭今日頒下書面裁決，拒絕批出其上
訴許可。
上訴庭上月駁回曾蔭權的定罪上訴，但由監禁２０個月，減刑至監禁１２個月，亦須即時還
柙，訟費則由約５００萬減至１００萬元。（ｃｗ）（ｚｚ）
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