【煲呔涉貪】上訴庭駁回批曾蔭權上訴至終審法院的申請

《經濟通通訊社３１日專訊》前行政長官曾蔭權就一項公職人員行為失當罪成，早前向上訴

庭要求批出證明書，准予他向終審法院提出終極上訴。上訴庭今日頒下書面裁決，拒絕批出其上

訴許可。

上訴庭上月駁回曾蔭權的定罪上訴，但由監禁２０個月，減刑至監禁１２個月，亦須即時還

柙，訟費則由約５００萬減至１００萬元。（ｃｗ）（ｚｚ）

