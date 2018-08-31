《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵（０００６６）向立法會提交文件顯示，沙中線會展站一
帶有７３個監測點錄得沉降超標。會展管理公司回覆香港電台查詢時表示，由於附近有多項工程
，管理公司有同工程負責機構及承建商保持聯繫，包括港鐵工程，定期開會，作出適當協調，確
保在會展的活動順利及安全舉行。
發言人又指，管理公司經常巡視整個建築物內外，定期維修，並會繼續與港鐵及其承建商緊
密溝通，進一步了解情況，強調將會展的訪客及員工安全放在首位。（ｆｗ）
31/08/2018 15:10
【港鐵頭痕】港鐵文件揭沙中線會展站一帶７３個監測點錄沉降超標
《經濟通通訊社３１日專訊》港鐵（０００６６）向立法會提交文件顯示，沙中線會展站一
帶有７３個監測點錄得沉降超標。會展管理公司回覆香港電台查詢時表示，由於附近有多項工程
，管理公司有同工程負責機構及承建商保持聯繫，包括港鐵工程，定期開會，作出適當協調，確
保在會展的活動順利及安全舉行。
發言人又指，管理公司經常巡視整個建築物內外，定期維修，並會繼續與港鐵及其承建商緊
密溝通，進一步了解情況，強調將會展的訪客及員工安全放在首位。（ｆｗ）
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