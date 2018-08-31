【香港政情】機管局即日起暫停馮永業所有職務

《經濟通通訊社３１日專訊》廉署落案起訴前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業及商人陳婉

玉，涉嫌貪污及公職人員行為失當。兩人獲准保釋，下星期二在東區裁判法院應訊。

機管局宣布，即日起暫停馮永業一切職務，以待董事局議決。（ｃｗ）

