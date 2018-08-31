《經濟通通訊社３１日專訊》保安局前局長及全國政協黎棟國今日正式加入新民黨，並獲委
任為該黨常務副主席。另一高官、食物及衛生局前局長高永文亦出任該黨顧問。
新民黨主席葉劉淑儀表示，黎棟國之前已為新民黨的顧問，對他正式加入該黨並出任常務副
主席感到非常榮幸。
黎棟國指，新民黨的中產路線，作風理念均與自己一致，望其加入可助該黨有更好發展。
（ｃｗ）
31/08/2018 18:49
【香港政情】黎棟國加入新民黨並任常務副主席，高永文成該黨顧問
《經濟通通訊社３１日專訊》保安局前局長及全國政協黎棟國今日正式加入新民黨，並獲委
任為該黨常務副主席。另一高官、食物及衛生局前局長高永文亦出任該黨顧問。
新民黨主席葉劉淑儀表示，黎棟國之前已為新民黨的顧問，對他正式加入該黨並出任常務副
主席感到非常榮幸。
黎棟國指，新民黨的中產路線，作風理念均與自己一致，望其加入可助該黨有更好發展。
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