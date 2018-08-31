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31/08/2018 10:05

【上海專電】滬推供應鏈創新與應用，培育十家全球領先供應鏈企業

　　《經濟通通訊社記者林雯婕３１日上海專電》上海發文推進供應鏈創新與應用，提出到
２０２０年，要基本形成覆蓋本市重點產業的智慧供應鏈體系。培育１００家全國領先的供應鏈
創新與應用示範企業，其中培育１０家以上全球供應鏈領先企業，重點產業的供應鏈競爭力進入
全國及世界前列。
　　為實現目標，意見提出，一、要建設一批工業互聯網平台，提升數據採集、邊緣計算、設備
連接、安全保障、能源互聯、生態搭建等功能，實現產業鏈資源優化配置和能力精準交易；二、
支持通過互聯網、大數據、物聯網、人工智能等技術應用加快商貿企業轉型升級。三、推進農業
向二、三產業延伸，組建農業產業化聯合體，進行產加銷一體化經營，提升產業綜合競爭力。四
、是鼓勵商業銀行、供應鏈核心企業等建立供應鏈金融服務平台，為供應鏈上下游中小微企業提
供高效便捷的融資渠道，發展線上應收帳款融資等供應鏈金融模式。
　　五、是在汽車、電子電器、通信、機械、大型成套裝備等行業選擇一批龍頭企業，確立企業
可持續的綠色供應鏈管理戰略。六、是支持有條件的企業通過投資併購境外優質企業和資源，拓
展境內外物流網絡覆蓋面，提升全球範圍內供應鏈協同和配置資源的能力。七、是加快探索供應
鏈政府治理和公共服務新模式。

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