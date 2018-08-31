【駐京專電】國常會：再推新舉措支持實體經濟，料減稅負４５０億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李克強３０日主持召開國務院

常務會議，聽取今年減稅降費政策措施落實情況匯報，決定再推新舉措支持實體經濟發展；部署

完善國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥需求、減輕藥費負擔。

會議確定，在實施好已出台措施的同時，再推出支持實體經濟發展的新舉措。一是對因去產

能和調結構等政策性停產停業企業給予房產稅和城鎮土地使用稅減免、對社保基金和基本養老保

險基金有關投資業務給予稅收減免、對涉農貸款量大的郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入允許選擇

簡易計稅方法按３％稅率繳納增值稅。

二是為鼓勵增加小微企業貸款，從今年９月１日至２０２０年底，將符合條件的小微企業和

個體工商戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的５００萬元（人民幣．

下同）進一步提高到１０００萬元。

三是為推動更高水平對外開放，鼓勵和吸引境外資本參與國內經濟發展，對境外機構投資境

內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，政策期限暫定３年，完善提高部

分產品出口退稅率。採取上述措施，預計全年再減輕企業稅負超過４５０億元。



＊重點聚焦癌症、兒科、慢性病等病種＊



會議確定，一要及時調整基本藥物目錄。此次調整在覆蓋臨床主要病種的基礎上，重點聚焦

癌症、兒科、慢性病等病種，調入有效性和安全性明確、成本效益比顯著的１８７種中西藥，其

中腫瘤用藥１２種、臨床急需兒童藥品２２種，均比原目錄顯著增加。調整後基本藥物目錄總品

種擴充到６８５種。今後新審批上市、療效有顯著改善且價格合理的藥品將加快調入。

二要減輕患者藥費負擔。推進公立醫療機構集中帶量採購等方式，推動降藥價。建立基本藥

物、基本醫保聯動和保障醫保可持續的機制，將基本藥物目錄內符合條件的治療性藥品按程序優

先納入醫保目錄，使醫保更多惠及參保群眾。鼓勵各地在高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙等慢性

病管理中，在保證藥效前提下優先使用基本藥物，減少患者藥費支出。

三要確保基本藥物不斷供。對用量小等易導致短缺的基本藥物，可采取定點生產、納入儲備

等措施保證供應。公立醫療機構要優先使用基本藥物，使用情況與相關補助資金撥付掛鈎。與此

同時，要強化藥品質量安全監管，確保群眾安全放心用藥。

