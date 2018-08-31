【貿易開戰】外交部：美方所謂強硬的做法沒用，無益於解決問題

《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易戰或進一步升級，報道指美國總統特朗普計劃對另外

２０００億美元中國進口商品加徵關稅。

中國外交部發言人華春瑩表示，美方所謂強硬、施壓的做法對中方沒有用，也無益於問題的

解決。那些依然認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人該醒醒了。（ｂｉ）

