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31/08/2018 18:00

【貿易開戰】外交部：美方所謂強硬的做法沒用，無益於解決問題

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易戰或進一步升級，報道指美國總統特朗普計劃對另外
２０００億美元中國進口商品加徵關稅。
　　中國外交部發言人華春瑩表示，美方所謂強硬、施壓的做法對中方沒有用，也無益於問題的
解決。那些依然認為中國會屈服於恐嚇、威脅和無端指責的人該醒醒了。（ｂｉ）

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