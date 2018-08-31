《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易戰今早迎來利淡消息，美國總統特朗普據稱最快下星
期實施對２０００億美元中國商品加徵關稅措施，市場對貿易戰的憂慮重燃，拖累人民幣匯率受
壓。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２４６，較上個交易日貶１３３點子，連跌三個交易日。
在岸人民幣（ＣＮＹ）今早低開６０點子，跌穿６﹒８４關口，報６﹒８４２０，上個交易
日即期匯率收盤報６﹒８３６０。
離岸人民幣早段一度跌至６﹒８７，其後在中間價公布後有所回升，目前在６﹒８５徘徊，
倒升逾１００點子。（ｋｌ）
31/08/2018 09:37
【聚焦人幣】貿易戰火重燃，人幣即期開市貶６０點報６﹒８４２０
《經濟通通訊社３１日專訊》中美貿易戰今早迎來利淡消息，美國總統特朗普據稱最快下星
期實施對２０００億美元中國商品加徵關稅措施，市場對貿易戰的憂慮重燃，拖累人民幣匯率受
壓。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２４６，較上個交易日貶１３３點子，連跌三個交易日。
在岸人民幣（ＣＮＹ）今早低開６０點子，跌穿６﹒８４關口，報６﹒８４２０，上個交易
日即期匯率收盤報６﹒８３６０。
離岸人民幣早段一度跌至６﹒８７，其後在中間價公布後有所回升，目前在６﹒８５徘徊，
倒升逾１００點子。（ｋｌ）
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