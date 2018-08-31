【人行收水】人行逆回購八連停，全周累計淨回籠１７００億元

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行表示，考慮到月末財政支出力度較大，銀行體系流動

性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作，為連續第八個交易日暫停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全周累計淨回籠１７００億元人

民幣，上周全口徑淨投放１８９０億元人民幣。（ｋｌ）

