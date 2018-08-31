【數據解讀】統計局：８月製造業保持平穩擴張態勢，市場需求穩定

《經濟通通訊社３１日專訊》中國８月官方製造業ＰＭＩ升至５１﹒３％，高於市場預期的

５１％，環比上升０﹒１個百分點，為連續２５個月處於擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，８月份製造業ＰＭＩ升至５１﹒３％，

與年均值持平。今年以來，除春節月度外，該指數均在５１％－５２％景氣區間內運行，製造業

總體保持平穩擴張態勢。

趙慶河介紹，本月製造業ＰＭＩ主要特點為：一是生產繼續擴張，市場需求總體穩定。生產

指數為５３﹒３％，比上月上升０﹒３個百分點，高於年均值０﹒２個百分點；新訂單指數為

５２﹒２％，比上月微落０﹒１個百分點。二是高技術製造業發展動能不斷積蓄和發力。高技術

製造業ＰＭＩ為５４﹒３％，環比、同比分別上升１﹒７和２﹒４個百分點。

三是價格指數升至近期高點。本月受流通領域重要生產資料價格反彈等因素影響，主要原材

料購進價格指數和出廠價格指數分別比上月上升４﹒４和３﹒８個百分點，為５８﹒７％和

５４﹒３％。四是中、小型企業景氣水平提升。大型企業ＰＭＩ為５２﹒１％，雖比上月回落

０﹒３個百分點，但仍高於製造業總體０﹒８個百分點，依然是支撐製造業增長的主要動力。

五是受國際經貿摩擦升溫和外部環境不確定等因素影響，進出口景氣度有所回落。新出口訂

單指數和進口指數為４９﹒４％和４９﹒１％，分別低於上月０﹒４和０﹒５個百分點。但高技

術製造業進出口繼續保持擴張態勢，新出口訂單指數和進口指數分別為５３﹒９％和

５４﹒３％，環比上升０﹒９和３﹒３個百分點，同比上升１﹒５和２﹒６個百分點。

８月份，非製造業商務活動指數為５４﹒２％，比上月上升０﹒２個百分點，高於上年同期

０﹒８個百分點，趙慶河指出，這表明非製造業總體擴張步伐有所加快。（ｂｉ）

