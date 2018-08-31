【ＦＯＣＵＳ】扭轉宿命全力試，齊撐填出個未來

【ＦＯＣＵＳ】「國際金融中心」、「Ａｓｉａ’ｓ ｗｏｒｌｄ ｃｉｔｙ」，耳熟能詳

的金字招牌，見證香港的歲月如歌，亦隱隱流露疏於衝出舊框架、思考新未來的困局。港樓負擔

貴絕全球，後生仔女靠「父幹」、「慈母」上車，但卻是愈上愈細的納米樓時，有無想過將來自

己的下一代會面對怎樣的城市和生活？

已展開４個月的「土地大辯論」上周日（２６日）結束最後一場公眾論壇，惟社會對１８個

土地供應選項的爭議未止。的而且確，無論填海、回收棕地還是發展粉嶺高球場等，任何選項都

非全無代價、亦難皆大歡喜。港府和市民唯有跳出「最大共識」、「溫和方案」、「循序漸進」

「見縫插針」等框框，放膽以逆向思維一博，以史無前例的大填海，一舉為香港奠定未來數

十年的土地儲備，徹底扭轉樓市只升不跌的預期，讓未來重新出發。



＊倘續舊思維兜轉，勢耗光僅剩的資本＊



早在１７０年前就啟動文咸東填海的香港，如今有四分一已發展地區或７０００公頃土地都

立於人工造地之上。惟自２００４年３月２１日「保護維港」行動萬人大遊行以來，似乎愈來愈

多人視填海為不可觸碰的禁忌話題，彷彿一填即萬劫不復。

除了對失去海洋、破壞生態的憂慮，普遍的反對聲音均指向填海無論是時間成本還是金錢投

入都有「ａｌｌ ｉｎ」的意味，一旦開始即很難收手，似乎不符港人小心謹慎的個性。

低成本、小阻力、快見效，倘若繼續在如此思維模式中兜兜轉轉，土地供應不會大增只會更

緊，手尾不會簡化只會更長。最重要的是，缺少扭轉乾坤的供地方案，香港就只能在見步行步中

耗光僅剩的一點資本，最終因人口、房屋、產業、基建齊齊老化而一沉不起，唯有地產霸權屹立

不倒。

自去年港府「２０３０＋」拋磚引玉地提出東大嶼人工島計劃，團結香港基金、新民黨、民

主思路、公共專業聯盟等社會各界均拋出不同填海方案，其中以團結香港基金建議填海２２００

公頃的「強化東大嶼都會」計劃最為敢夢敢做。



＊盡早啟前期研究規劃，規模可更進取＊



倘若此相當於半個九龍面積的人工島設想成真，不單將一次過滿足香港未來３０年土地需要

，並為香港帶來重塑房屋、生活質素、交通及聯繫、舊區發展、行業發展的５大機遇，更將與大

灣區構成一小時生活圈。從環保、技術角度看，「強化東大嶼都會」計劃地點水深僅４－８米，

亦兼有東邊香港島的天然屏蔽，是可取之處。

相比其他方案或涉及內地水域，或涉及騰籠換鳥，「強化東大嶼都會」計劃更顯「ｌｅｓｓ

ｉｓ ｍｏｒｅ」。與其繼續糾纏「是否非填不可」或「是否需要一次填咁多」，不如盡早啟動

前期研究、規劃、公眾諮詢、法定程序等，集思廣益怎麼填、哪先填、填好怎麼用。

稍早，建築師、測量師、規劃師和園境師四大專業學會齊稱土地供應是複雜過程，填海較為

可取，即已顯示社會的理性聲音。從此角度看，１０００公頃實應屬「最低消費」，參考新加坡

２０１３年「土地資源規劃書」計劃的到２０３０年前再填海約５２００公頃，香港填海亦無妨

想得更遠、更進取。



＊為了下一代，填出個未來＊



就在２０１７年，香港人點擊最多的ｙｏｕｔｕｂｅ廣東歌《長相廝守》這樣唱－－「難道

我可以扭轉宿命，重遇你一次；難道故事終結早已注定，沒法制止；其實我不理一切挑戰拼命試

，攀險峰千次萬次，沿路滿地佈著刺也沒有在意，即使傷過無數次仍會願意。」

願港人扭轉宿命再與天爭，為下一代填出個宜居、璀璨未來！（經濟通通訊社 俞瑾）

