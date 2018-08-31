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31/08/2018 12:49

【本港樓市】代理：若貿易戰惡化，不排除９月後樓價指數現微跌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署剛公布的７月份樓
價指數連升２８個月，續創歷史新高，並已連續２１個月「破頂」，惟值得注意的是指數升幅已
明顯收窄至只有０﹒８２％，較前月的１﹒８５％升幅足足少了１﹒０３個百分點，反映港府於
６月底出招及中美貿易戰惡化已窒礙樓價升勢。
　　差估署每月公布的樓價指數自去年底以來，升幅逐漸加快，由去年１２月按月升１﹒５８％
，至今年１月及２月分別升１﹒６２％及１﹒７％，而其間升幅最大之月份為今年４月的１﹒８
９％，而對上一個月的６月份亦升１﹒８５％。
　　不過，自踏入下半年，隨著港府推出「三招六式」的樓市新措，加上中美貿易戰持續惡化，
導致７月份樓價指數升幅急插水，僅升０﹒８２％，為去年１２月以來，首度錄得少於１％的升
幅，並且是繼２０１７年９月份０﹒３２％升幅之後，１０個月以來最少的升幅。
　　展望８、９月份，陳海潮指出，由於上述負面因素仍然存在，加上９月份更增添息口趨升的
另一憂慮，預期樓價指數升幅會持續收窄至０﹒５％以下。倘若貿易戰進一步惡化而動搖經濟信
心，不排除９月份打後，有關指數甚至出現輕微跌幅，屆時此次史上最長的樓價升浪將有機會斷
纜。（ｃｙ）

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