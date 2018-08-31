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31/08/2018 09:11

【ＱＱ頭痕】內地限制青年網絡遊戲時間，騰訊勢受壓拖累港股

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地教育部等八部門發出《綜合防控兒童青少年近視實施方案
》通知，其中國家新聞出版署將對網結遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量，探
索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。
　　騰訊（００７００）在美國預託證券ＡＤＲ折算收報３３７﹒３７元，較港周四收市價
３５７﹒４元，跌５﹒６％。騰訊為主要恆指成分股，股價受壓，勢拖累今早港股表現。
（ｅｃ）

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