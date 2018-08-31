《經濟通通訊社３１日專訊》內地教育部等八部門發出《綜合防控兒童青少年近視實施方案
》通知，其中國家新聞出版署將對網結遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量，探
索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。
騰訊（００７００）在美國預託證券ＡＤＲ折算收報３３７﹒３７元，較港周四收市價
３５７﹒４元，跌５﹒６％。騰訊為主要恆指成分股，股價受壓，勢拖累今早港股表現。
（ｅｃ）
31/08/2018 09:11
【ＱＱ頭痕】內地限制青年網絡遊戲時間，騰訊勢受壓拖累港股
《經濟通通訊社３１日專訊》內地教育部等八部門發出《綜合防控兒童青少年近視實施方案
》通知，其中國家新聞出版署將對網結遊戲實施總量調控，控制新增網絡遊戲上網運營數量，探
索符合國情的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。
騰訊（００７００）在美國預託證券ＡＤＲ折算收報３３７﹒３７元，較港周四收市價
３５７﹒４元，跌５﹒６％。騰訊為主要恆指成分股，股價受壓，勢拖累今早港股表現。
（ｅｃ）
|香港政情31/08/2018
【填出個未來】填海「叫價」一高一低本土研究社質疑「扯貓尾」
|香港政情31/08/2018
【填出個未來】每名港人或「夾」百萬 陳劍青：分給平民夠做首期
|國際動態31/08/2018
脫歐談判反覆 英鎊如坐過山車
|FOCUS30/08/2018
【FOCUS】企鵝撐腰將登港 美團重燃新經濟熱？
|中國故事30/08/2018
【京城近觀】廣深港高鐵將開通 港人仍然「自助」無門
|香港政情30/08/2018
【填出個未來】或達萬億「天價」？黃元山深信錢最重要用得其所
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰