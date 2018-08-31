【月結－金九難再】市月挫６９４點四連跌，９月還看貿戰人幣消息



《經濟通通訊社記者李皆穎、區嘉俊３１日報道》８月業績期終於完滿落幕，整個月大市上

落波幅約１９００點，各大藍籌股業績有喜有悲，加上市場氣氛未如理想，本月份恆指於

２８０００點水平上落。最終收跌６９４點或２﹒４３％，報２７８８８點，大市連跌四個月。

對於９月份大市表現，專家都認為主要在二萬七至二萬八之間上下浮動，大市氣氛疲弱，而明顯

阻力位都在２８５００點左右，並建議投資者以防守性股份入手為佳。



＊港股曾見２６８６１點約一年新低＊



本月初人民幣跌幅顯著，多個板塊隨市下跌，賭股車股跌幅明顯擴大，加上碧桂園

（０２００７）於月初受到施工項目傷亡事故以及內地調控樓市影響，內房股整體急挫。惟去到

８月中旬開始，各大內房公布７月銷售數據亮麗，對大市起短暫刺激作用，港股一度反彈。不過

其後港鐵（０００６６）受到沙中線醜聞困擾，加上萬洲（００２８８）受到豬瘟問題影響，再

一次令投資氣氛冷卻。

國際大事方面，土耳其信貸問題困擾著８月大市，消息一度令里拉陷入拋售危機，兌美元一

度跌至６﹒３７３４水平，今年以來里拉大跌４０％，投資機構穆迪調低了２０間土耳其金融機

構的評級，指出當地下行風險有加劇跡象，甚至經營環境比預期更惡劣，相信「土爆」危機將會

漫延至９月甚至今年年尾。

另外，美國１１月中期選舉，美國總統特朗普為共和黨爭取選票無所不用其極，除了以本土

優先策略外，中美貿易談判亦未見有突破。而特朗普的前任私人律師科恩捲入收買案件當中，事

事件發酵或影響特朗普政治前途，而特朗普亦表明自己如果因此受到彈劾，美股必然波動及下挫

。在中期選舉逼近下，９月份共和民主兩黨或再有不同的黑材料推出，預料對美股影響持續。

總結大市走勢，港股５月跌３３９點或１﹒１％，６月挫１５１３點或５﹒０％，７月再跌

３７２點或１﹒３％，８月跌６９４點或２﹒４３％，連續四個月下跌累挫２９１９點或

９﹒４８％。港股８月曾低見２６８６１點，創出約一年新低。

國指５月跌３５３點或２﹒９％，６月挫９０５點或７﹒６％，７月再跌４８點或０﹒４％

，８月跌１４９點或１﹒３５％，連續四個月下跌累挫１４５５點或１１﹒８％。



＊鄺民彬：９月料調整至二萬七水平＊



凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬對《經濟通通訊社》表示，對９月份市況較為審慎，

首先，中美貿易戰前景未明，美國追加對２０００億美元中國商品加徵２５％關稅，最快９月初

會有消息。第二，聯儲局９月加息機會大，強美元或拖低人幣。第三，香港金管局近期多次入市

承接港元沽盤，銀行體系結餘已跌至８００億元以下，聯儲局一旦確定加息，而銀行結餘再跌至

更低水平，本港銀行亦要面對加息壓力。第四，意大利預算案偏向赤字或違反歐盟規定，引發投

資者擔心歐洲金融風險增加。各樣因素對港股不利，預期９月份港股有機會向下調整至

２７０００點水平。

但鄺民彬認為，本港就算加息料相對溫和，預期市況不會因而急跌，暫時料保持區間上落格

局，慢慢向下調整。他指出，加息並不一定對所有銀行股有利，觀看近期加息，為了維持競爭力

及避免影響借貸，未有銀行調整最優惠利率（Ｐ），但若銀行資金成本壓力增加，部分銀行或要

被逼加息。至於加息對地產股縱有壓力，由於市場對樓市看法正面，影響幅度料有限，但在目前

加息周期下，他認為地產股非中長線投資之選。



＊張智威：港股阻力位在２８７２８＊



８月業績期完結，反觀整月大市波幅都在１５００點上落，業績似乎對大市影響力不大。信

誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，大市在期結前氣勢如虹，但不排除是大戶想夾

高期指上二萬八之上「好好睇睇」，因此９月能否維持升勢似乎難料。因為他預測恆指９月分阻

力位會在２８７２８點，該位置為８月份最高位，而支持位則在２７５００點。

子，張智威認為近日人民幣跌勢嚴重，主要為對抗貿易逆差及關稅，而特朗普曾釋出善意表示不

想美元太強，因此中國亦重啟逆周期因子「回禮」，他預料中國短時間內不會再讓人民幣貶值，

因此舉實屬「殺敵一千，自損八百」。

另外，他預料中美談判目前不會再惡化，但臨近１１月美國國會大選，特朗普不排除繼續有

小動作出現，因為目前共和黨在美國國會只有剛好過５０％位置，如果特朗普舉動為稍有差池，

隨時令共和黨失去選票，成為一個「跛腳鴨政府」，因此特朗普為爭取選票一定無所不用其極。

