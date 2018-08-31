【月結－金九難再】金九銀十未必奏效，友邦估值吸引，公用防守佳

《經濟通通訊社記者李皆穎、區嘉俊３１日報道》８月份業績期過去，龍頭藍籌股業績榮辱

互見，萬眾期待的「股王」騰訊（００７００）季度業績遜市場預期，多間大行發表研究報告看

淡，騰訊股價連日下跌。面對傳統「金九銀十」，專家都認為不太看好港股走勢，認為大市主要

受到中美貿易戰影響，加上中國經濟調控持續，預料相關股份炒作機會不大，並建議投資者可買

公用股以作防守。



＊鄺民彬：「金九」炒作料短暫，吼估值較低股份＊



究竟「金九」是否奏效，凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬對《經濟通通訊社》表示，

「金九銀十」未必有利消費類或零售類股份，除了貿易戰影響消費情緒，中央對樓市實施多個調

控措施，惟內地人民資產較多配置於樓市，樓市調整亦會影響消費市場。他認為「金九銀十」有

關概念股「不是太實在，可能（炒作）好短暫，但一般散戶哪有可能跟到那麼貼」。

鄺民彬認為，港股９月份的走勢料向下，個別板塊或股份可能有短線消息而得到炒作，乘

「金九銀十」或「十一黃金周」等借勢炒上。不過，他指出，「問題是某類股份（只）炒短線，

長線投資者卻跳落去，所以通常在熊市裡面會輸錢」。他指出，港股９月份策略仍然是觀望為主

，不會貿然入市，對後市較為審慎。

他又表示，在熊市內任何股份都會下跌，不應炒作所謂「接力板塊」，同時亦不認為跌市就

要買入公用股，若果要入市，他建議選取強勢股藍籌股，在跌至一個吸引水平才買入，又建議可

留意友邦（０１２９９）或中資金融股等估值不高股份，亦製藥股等高增長股份。



＊張智威：美國加息本港料跟隨，首選本地銀行股＊



對於９月有何心水股份，信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局於

９月加息幾乎塵埃落定，因此本港方面首選還是本地銀行股。早前金管局多次接港元沽盤，在目

前港美息差擴闊下，本港銀行加息勢在必行，因此預料９月份本地銀行股有一定程度升幅，首選

還是恆生銀行（０００１１），因其本地業務根基穩紮，受到環球影響機會較低。股份操作方面

，建議買入價可參考２０天線約２０７﹒９元，而股份有機會破頂，如突破歷史新高

２１５﹒５可先行食胡，但如股份跌穿２０２﹒４就需止蝕離場。另外，加息亦對本地地產股亦

有影響，而日前大市反彈地產股亦不見升幅，故他建議地產股可先行觀望。

傳統「九金十銀」即將來臨，反觀去年同期相關股份未能炒起，張智威認為，今年亦可能不

太奏效，因為內地近期的ＣＰＩ等經濟數據都較預期差，因此預料今年的「九金十銀」亦未必會

落鑊炒起，而整個內房、消費類股份不單不會有有太大升幅，反而在９月下行機會較大，因此不

宜沾手為妙。如投資者真想「落場」，他建議入手公用股還來的划算，因為目前大市不算太有力

，要以公用股作防守比較合適，首推中電股份（００００２）及中華煤氣（００００３）。

