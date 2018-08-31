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31/08/2018 17:56

【月結－金九難再】表列９月份重要政經事項

　　《經濟通通訊社３１日專訊》表列９月份重要政經事項：

　地區　　日期　　　　　　重要事項╱數據公布
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　香港
　　　　　５日　　　　　　－日經香港ＰＭＩ　　　　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　１３日　　　　　　－ＰＰＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二季）
　　　　　　　　　　　　　－新鴻基地產（０００１６）末期業績　　　　
　　　　１８日　　　　　　－失業率　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　１９日　　　　　　－思捷環球（００３３０）末期業績
　　　　２０日　　　　　　－ＣＰＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
２０日至２５日　　　　　　－港股通南向休市
　　　　２３日　　　　　　－高鐵香港段通車　
　　　　２５日　　　　　　－中秋節翌日假期休市
　　　　２６日　　　　　　－土地大辯論諮詢完結　　　　　　　　　　
　　　　２７日　　　　　　－進出口數據　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
２７日至２８日　　　　　　－港股通南向休市


　中國內地
　　　　　３日　　　　　　－財新中國製造業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　　５日　　　　　　－財新中國服務業ＰＭＩ　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　　８日　　　　　　－進出口數據　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）　　　
　　　　１０日　　　　　　－ＣＰＩ及ＰＰＩ　　　　　　　　　　　　　　（８月）
２１日至２５日　　　　　　－滬深股通北向休市
　　　　２４日　　　　　　－中秋節假期休市
　　　　３０日　　　　　　－官方製造業及非製造業ＰＭＩ　　　　　　　　（９月）

　外圍　　　　
　　　　　３日　　　　　　－美國勞工節假期休市　　　　　　　　　　　　
　　　　　４日　　　　　　－澳洲央行議息
　　　　　５日　　　　　　－加拿大央行議息
　　　　　　　　　　　　　－美國貿易收支　　　　　　　　　　　　　　　（７月）
　　　　　　　　　　　　　－美國對中國貨品徵收２５％關稅的公眾諮詢結束
　　　　　７日　　　　　　－美國失業率數據及非農就業人數　　　　　　　（８月）
　　　　　　　　　　　　　－歐元區ＧＤＰ數據　　　　　　　　　　　　（第二季）
　　　　１２日　　　　　　－美國ＰＰＩ　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　１３日　　　　　　－美國ＣＰＩ　　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　　　　　　　　　　－英倫央行議息
　　　　　　　　　　　　　－歐盟央行議息　
　　　　１４日　　　　　　－美國進出口物價指數
　　　　　　　　　　　　　－歐元區貿易收支數據　　　　　　　　　　　　（７月）
　　　　１７日　　　　　　－日本敬老日假期休市
　　　　　　　　　　　　　－歐元區ＣＰＩ　　　　　　　　　　　　　　　（８月）
１８日至１９日　　　　　　－日本央行議息
　　　　２０日　　　　　　－瑞士央行議息
　　　　　　　　　　　　　－自民黨總裁選舉，日本首相安倍晉三爭取連任
　　　　２４日　　　　　　－日本秋分假期休市　　　　　　　　　　
２５日至２６日　　　　　　－聯儲局議息，市場料加息機會大
　　　　　　　　　　　　　　（香港時間２７日凌晨公布）
　　　　２７日　　　　　　－新西蘭央行議息
　　　　　　　　　　　　　－美國耐用品訂單數據　　　　　　　　　　　　（８月）
　　　　　　　　　　　　　－美國ＧＤＰ數據　　　　　　　　　　　　　（第二季）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｓｃ）

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