【貿易開戰】傳美國合併多間機構設立新機構，將投資海外對抗中國

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述消息人士報道，美國將幾個鮮為人知的政府機構合併

為一個新的政府機構，以藉著擁有廣泛的權限來對抗中國，為各國的主要基礎設施及發展項目提

供融資選擇。

據悉，新機構有權展開６００億美元的開發融資，是美國海外私人投資公司

（Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ）上限的兩倍多，後者與新機構

具有相同職能，並且將成為新機構的主體，擴大後的機構稱將名為Ｕ﹒Ｓ﹒

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｆｉｎａｎｃｅ。（ｍｎ）

