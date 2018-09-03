【貿易開戰】特朗普缺席東盟及ＡＰＥＣ會議，「習特會」恐落空

《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普將不出席１１月在亞洲舉行的兩

次重要峰會，由副總統彭斯代為出席，意味著特朗普將不會與習近平會面以解決貿易問題。

彭斯將先參加在新加坡舉行的東亞峰會，然後前往巴布亞新幾內亞參加亞太經合組織會議（

ＡＰＥＣ）。而特朗普將前往巴黎出席紀念第一次世界大戰結束百年紀念活動，並會到訪愛爾蘭

。其後特朗普將前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，參加２０國集團領袖峰會，並訪問哥倫比亞。

（ｍｎ）

