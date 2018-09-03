《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普將不出席１１月在亞洲舉行的兩
次重要峰會，由副總統彭斯代為出席，意味著特朗普將不會與習近平會面以解決貿易問題。
彭斯將先參加在新加坡舉行的東亞峰會，然後前往巴布亞新幾內亞參加亞太經合組織會議（
ＡＰＥＣ）。而特朗普將前往巴黎出席紀念第一次世界大戰結束百年紀念活動，並會到訪愛爾蘭
。其後特朗普將前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，參加２０國集團領袖峰會，並訪問哥倫比亞。
（ｍｎ）
03/09/2018 08:25
【貿易開戰】特朗普缺席東盟及ＡＰＥＣ會議，「習特會」恐落空
《經濟通通訊社３日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普將不出席１１月在亞洲舉行的兩
次重要峰會，由副總統彭斯代為出席，意味著特朗普將不會與習近平會面以解決貿易問題。
彭斯將先參加在新加坡舉行的東亞峰會，然後前往巴布亞新幾內亞參加亞太經合組織會議（
ＡＰＥＣ）。而特朗普將前往巴黎出席紀念第一次世界大戰結束百年紀念活動，並會到訪愛爾蘭
。其後特朗普將前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，參加２０國集團領袖峰會，並訪問哥倫比亞。
（ｍｎ）
|國際動態03/09/2018
【脫歐談判】文翠珊：不向歐盟妥協
|生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】金九銀十未必奏效 友邦估值吸引 公用防守佳
|生財有道31/08/2018
【月結－金九難再】港股8月挫694點四連跌 9月還看貿戰人幣消息
|生財有道31/08/2018
【嚟緊炒D乜－創科】電動工具續成「金蛋」 廠房分散貿戰風險低
|中國故事31/08/2018
【中非論壇】聚焦「一帶一路」 攜手構建中非命運共同體
|FOCUS31/08/2018
【FOCUS】扭轉宿命全力試 齊撐填出個未來
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰