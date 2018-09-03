【中非論壇】習近平：未來３年同非洲國家重點實施「八大行動」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平在中非論壇北京峰會開幕式

發表講話，稱中國願以打造新時代更加緊密的中非命運共同體為指引，在推進中非「十大合作計

劃」基礎上，同非洲國家密切配合，未來３年和今後一段時間重點實施「八大行動」：

一是實施產業促進行動。中國決定在華設立中國－非洲經貿博覽會；鼓勵中國企業擴大對非

投資，在非洲新建和升級一批經貿合作區；支持非洲在２０３０年前基本實現糧食安全，同非洲

一道制定並實施中非農業現代化合作規劃和行動計劃，實施５０個農業援助項目，向非洲受災國

家提供１０億元人民幣緊急人道主義糧食援助，向非洲派遣５００名高級農業專家，培養青年農

業科研領軍人才和農民致富帶頭人；支持成立中國在非企業社會責任聯盟；繼續加強和非洲國家

本幣結算合作，發揮中非發展基金、中非產能合作基金、非洲中小企業發展專項貸款作用。



＊支持中國企業以投建營一體化等模式參與非洲基建＊



二是實施設施聯通行動。中國決定和非洲聯盟啟動編制《中非基礎設施合作規劃》；支持中

國企業以投建營一體化等模式參與非洲基礎設施建設，重點加強能源、交通、信息通信、跨境水

資源等合作，同非方一道實施一批互聯互通重點項目；支持非洲單一航空運輸市場建設，開通更

多中非直航航班；為非洲國家及其金融機構來華發行債券提供便利；在遵循多邊規則和程序的前

提下，支持非洲國家更好利用亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、絲路基金等資源。

三是實施貿易便利行動。中國決定擴大進口非洲商品特別是非資源類產品，支持非洲國家參

加中國國際進口博覽會，免除非洲最不發達國家參展費用；繼續加強市場監管及海關方面交流合

作，為非洲實施５０個貿易暢通項目；定期舉辦中非品牌面對面活動；支持非洲大陸自由貿易區

建設，繼續同非洲有意願的國家和地區開展自由貿易談判；推動中非電子商務合作，建立電子商

務合作機制。

四是實施綠色發展行動。中國決定為非洲實施５０個綠色發展和生態環保援助項目，重點加

強在應對氣候變化、海洋合作、荒漠化防治、野生動物和植物保護等方面的交流合作；推進中非

環境合作中心建設。



＊優化升級５０個醫療衛生援非項目＊



五是實施能力建設行動。中國決定同非洲加強發展經驗交流，支持開展經濟社會發展規劃方

面合作；在非洲設立１０個魯班工坊，向非洲青年提供職業技能培訓；支持設立旨在推動青年創

新創業合作的中非創新合作中心；實施頭雁計劃，為非洲培訓１０００名精英人才；為非洲提供

５萬個中國政府獎學金名額，為非洲提供５萬個研修培訓名額，邀請２０００名非洲青年來華交

流。

六是實施健康衛生行動。中國決定優化升級５０個醫療衛生援非項目，重點援建非洲疾控中

心總部、中非友好醫院等旗艦項目；

七是實施人文交流行動。中國決定設立中國非洲研究院，同非方深化文明互鑒；打造中非聯

合研究交流計劃增強版；實施５０個文體旅遊項目，支持非洲國家加入絲綢之路國際劇院、博物

館、藝術節等聯盟；打造中非媒體合作網絡；繼續推動中非互設文化中心；支持非洲符合條件的

教育機構申辦孔子學院；支持更多非洲國家成為中國公民組團出境旅遊目的地。

八是實施和平安全行動。中國決定設立中非和平安全合作基金，支持中非開展和平安全和維

和維穩合作，繼續向非洲聯盟提供無償軍事援助。支持薩赫勒、亞丁灣、幾內亞灣等地區國家維

護地區安全和反恐努力；設立中非和平安全論壇，為中非在和平安全領域加強交流提供平台；在

共建「一帶一路」、社會治安、聯合國維和、打擊海盜、反恐等領域推動實施５０個安全援助項

目。

